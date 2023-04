Kompleks mieszkalny Exodus Palace Residence

O kompleksie

Exodus Palace Residence to rezydencja premium nad brzegiem rzeki górskiej i Morza Śródziemnego, koncepcyjnie ekskluzywny projekt z basenami lagunowymi. Projekt składa się z 5 bloków mieszkalnych na 120 różnego rodzaju mieszkań: dwupoziomowe ogrody z dostępem do basenu, jednopoziomowe apartamenty, penthouse. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2023 r., A jej zakończenie - kwiecień 2025 r.Kompleks budowany jest w turystycznej dzielnicy Turkler, która słynie z luksusowych hoteli, parku księżycowego i delfinarium. Turkler ma piękną linię brzegową z piaskiem i łagodny dostęp do morza. Plaże w okolicy są idealne do relaksu z małymi dziećmi.