Kompleks mieszkalny Proekt na etape stroitelstva - 50 metrov ot plyazha Kleopatra

Avsallar, Turcja

Zwracamy uwagę na nowoczesny kompleks mieszkaniowy zapewniający luksusowe życie w. Alanya, w pięknej okolicy Avsallar - perła Morza Śródziemnego. Kompleks zostanie zbudowany na działce o powierzchni 19 212 m2 i będzie się składał z 6 dziewięciopiętrowych bloków. W sumie będzie 378 apartamentów, 222 apartamenty z 1. sypialnią, 88 apartamentów z 2 sypialniami, 42 apartamentami na najwyższym piętrze i 26 apartamentami dwupoziomowymi z ogrodem od 51 m2 do 100 m2.

Kompleks położony jest pomiędzy wspaniałymi górami Toros i słynną na całym świecie plażą Injekum. Jest to idealne miejsce do inwestowania w przyszłość. Avsallar znajduje się w pobliżu dwóch międzynarodowych portów lotniczych i ma łatwy dostęp do podróży międzynarodowych. Międzynarodowe lotnisko w Antalyi znajduje się 103 km od hotelu, a międzynarodowe lotnisko Alanya Gazipasha - 64 km od hotelu. Zaledwie 700 metrów od LCD znajduje się tętniący życiem nasyp Avsallar, na którym znajdują się wszystkie niezbędne sklepy, banki, apteki, kliniki medyczne i wiele innych. W tym projekcie każdy szczegół został zaprojektowany i zaplanowany z uwzględnieniem potrzeb, wygody i przyjemności mieszkańców LCD, aż do najdrobniejszych szczegółów.