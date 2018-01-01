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Kompleks mieszkalny Novyy masshtabnyy proekt v ekologicheski chistoy lokacii Stambula

Akarca, Turcja
od € 685,000
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Kompleks mieszkalny Novyy masshtabnyy proekt v ekologicheski chistoy lokacii Stambula
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O kompleksie

Oferujemy nowy kompleks apartamentów i willi w Stambule – Dzielnica Ayupsultan W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1.Powierzchnia mieszkania wynosi od 108 do 722 m2.Stambuł jest największym miastem w Turcji, które znajduje się jednocześnie w dwóch częściach świata: Europie i Azji. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego, oddzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą Turcji, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebka historii z majestatycznymi meczetami, wyjątkowym dziedzictwem kulturowym, tysiącami atrakcji. Dlatego kupując mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Nieruchomości charakteryzują się podłogą w zależności od powierzchni. W pobliżu morza są niskie domy, luksusowe wille. W części sypialnej znajduje się wiele wieżowców, drapaczy chmur. Inwestowanie w Stambule przyniesie dobre zyski kapitałowe i wysokie dochody z wynajmu, ponieważ miasto ma stały napływ obcokrajowców, studentów, turystów, zabezpieczonych obywateli Turcji z innych regionów.
Lokalizacja nowego budynku
Akarca, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Novyy masshtabnyy proekt v ekologicheski chistoy lokacii Stambula
Akarca, Turcja
od € 685,000
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Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Payallar, Turcja
Poddaj się: 2024

Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвест. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфорт от своего жиль.

 

Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут.

 

Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2 + 1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой своего. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид.

 

Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нужно будет сделать <TAG. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса.

 

Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50 €. Вобслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться.

 

Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в полной меде нас. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летни. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклением и бдасе. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривь. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найдете по. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезжсать со.

 

Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальнекилье. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас.

 

Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете приобрести недви. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовываетсядинди. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.

 
Zespół mieszkaniowy Kvartiry v novom komplekse - v rayone Oba Alaniya
Karakocali, Turcja
Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Nowe mieszkania na sprzedaż w Oba - Alanya. Dom ma układy mieszkań: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia od 57,3 do 120,2 metrów kwadratowych. Odległość od morza 1100 metrów. Nabrzeże Oba wychodzi na słynny Ataturk i jest wyposażony do jazdy na rowerze, podróży, sportów na świeżym powietrzu, sportów plażowych i spacerów morskich. Od centrum Alanyi region Oba jest oddzielony naturalną granicą – rzeki Oba Tea z zwęglonymi i porozrzucanymi zielonymi brzegami. Co znajduje się w okolicy Oba: centrum handlowe Alanyum, Neva Outlet, Kipa, metro, turecki Bim, A101, Şok, Migros itp., Supermarket sprzętowy Koçtaş, sklep technologiczny Vatan, butiki i sklepy firmowe wiodących marek. Oto największy szpital państwowy w Alanyi. Plaże w Oba są piaszczyste i żwirowe, z infrastrukturą rekreacyjną i sportową. Niżej Oba nad morzem są bardziej aktywne, turystyczne, jest wiele hoteli i nieco mniej nowych projektów, ponieważ wtedy w Upper Oba można zawsze kupić apartamenty w nowych domach
Dzielnica mieszkaniowa Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Mahmutlar, Turcja
Odległość kompleksu od morza wynosi zaledwie 200 metrów, a kilka kroków od głównej ulicy Mahmutlar z restauracjami, kawiarniami, sklepami spożywczymi. Dwa razy w tygodniu we wtorek i sobotę jest bazar rolniczy, na którym można kupić świeże warzywa i owoce, produkty mleczne i wiele więcej. Apartamenty z apartamentami z jedną sypialnią i apartamentami z trzema sypialniami. Budynek kompleksu 11 pięter, na każdym piętrze 4 mieszkań. 1 + 1 ( 66,30 m ² ) 2 + 115 m ( ² penthouse 2 ) 1 + 129,6 m ( ² penthouse 3, zastosowano tylko wysokiej jakości materiały i najnowsze technologie architektoniczne o nowoczesnym designie. Na parterze znajduje się powierzchnia biurowa, a na terenie kompleksu i samego domu znajduje się piękne, unikalne oświetlenie. Kompleks posiada telewizję kablową, satelitarną, internet. Oprócz generatora elektrycznego nigdy nie pozostanie bez prądu w kompleksie. Otwarty basen Aquapark Sauna Centrum fitness Plac zabaw Parking własny Generator Teren ogrodzony Bezpieczeństwo 7/24 Najważniejsze cechy Yenisey 6 apartamentów Drzwi ze stali nierdzewnej Klimatyzacja w każdym pokoju Rolety z pilotem Elektryczny podgrzewacz wody Wyposażona kuchnia z granitowymi blatami W umywalce w stylu Hilton, prysznic Jacuzzi w łazience penthouse'ów Podłogi wysokiej jakości płytek ceramicznych Ponadto masz doskonałą okazję, aby nie martwić się wyborem sprzętu gospodarstwa domowego i mebli w mieszkaniu, zrobimy to za Ciebie: *** Kompletny zestaw wysokiej jakości sprzętu gospodarstwa domowego ( lodówka, pralka, piekarnik, płyta grzejna, wyciąg, zmywarka );*** Pełna gama mebli i telewizora LCD. Aby uzyskać więcej informacji i ceny mieszkań z meblami i urządzeniami, skontaktuj się z nami.
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