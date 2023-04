Kompleks mieszkalny Exodus Twins Residence

O kompleksie

Pierwsza linia brzegowa i najpopularniejszy obszar Alanyi, liczba takich opcji jest ograniczona. Projekt Exodus Twins — to atrakcyjna oferta inwestycyjna na rynku nieruchomości o wysokim potencjale wynajmu. Kompleks znajduje się w najpopularniejszej dzielnicy Mahmutlar. Z jednej strony - promenada i plaża, az drugiej - najbardziej aktywna i ruchliwa ulica Barbaros. Bezpośrednie widoki na morze, góry i fortecę Alanya. Kompleks obejmuje 2 bloki mieszkalne, w sumie 64 apartamenty. Jest zbudowany na działce o powierzchni 1.930 m2. Projekt przedstawia różne układy: apartamenty 1 + 1 z własnym ogrodem, apartamenty jednopoziomowe 1 + 1, penthouse 2 + 1.Terminy budowy: marzec 2023 r. - marzec 2024 r.Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego.