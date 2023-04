Kompleks mieszkalny Novye apartamenty v Evropeyskom Stambule - rayon Kyuchyukchekmedzhe

Karakocali, Turcja

Alanya — to najpiękniejsza część Antalyi z piękną przyrodą i plażami, przytulnymi kawiarniami, barami i starożytnym zamkiem Alanya, który jest jedną z najważniejszych atrakcji. Krajobraz jest tak dobry, że można dotrzeć do gór z morza, przejeżdżając zaledwie kilka kilometrów. Wszystkie plaże Alanyi są w dobrym stanie, z piaskiem i czystym, przezroczystym morzem.

Projekt mieszkaniowy znajduje się w dzielnicy Oba, która jest centrum życia Alanyi i znajduje się w centrum miasta z nowoczesną strukturą architektoniczną i luksusowymi modelami apartamentów.

Na sprzedaż dostępne są następujące rodzaje mieszkań: 1 + 1 ( 50 m2 ) i 3 + 1 ( 152 m2 ).

Funkcje infrastruktury: odkryty basen, fitness, jacuzzi, sauna, lobby, kawiarnia, otwarty parking, system nadzoru wideo, oświetlenie ogrodowe, wideodomofon.

Lokalizacje: odległość od morza 1.300 m, do centrum handlowego Metro 950 m.

Data rozpoczęcia budowy lipiec 2021 r., Data zakończenia kwiecień 2022 r.