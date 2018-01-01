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Kompleks mieszkalny Elitnyy kompleks koncepcii Zdorovyy Dom v prestizhnom rayone Saryer

Akarca, Turcja
od € 430,000
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Kompleks mieszkalny Elitnyy kompleks koncepcii Zdorovyy Dom v prestizhnom rayone Saryer
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O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Stambule – Saryer district. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 65 do 390 m2. Stambuł jest największym miastem w Turcji, które znajduje się jednocześnie w dwóch częściach świata: Europie i Azji. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego, oddzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą Turcji, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebka historii z majestatycznymi meczetami, wyjątkowym dziedzictwem kulturowym, tysiącami atrakcji. Dlatego kupując mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Projekty nieruchomości budowane są w nowoczesnym Stambule, co zaskakuje ich zasięgiem i poziomem komfortu. Powstają tutaj kompleksy o oryginalnej architekturze, a ostatnio popularne są koncepcje kurortu, w których znajdują się baseny wewnętrzne i zewnętrzne, tereny rekreacyjne, spa. 
Lokalizacja nowego budynku
Akarca, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Elitnyy kompleks koncepcii Zdorovyy Dom v prestizhnom rayone Saryer
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Poddaj się: 2023

Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуруи.

Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже пот. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепросдажный. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это бы.

Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать зкисями.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, кодско.

KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с пар. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые.

Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями.

Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, устанокиены ра. Вухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие.

Расстояния Kurt Tower:

  • Расстояние до моря: 500 м
  • Расстояние до реки Дымчай: 250 м
  • Расстояние до центра Аланьи: 5 км
  • Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км.
  • Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

  • 35 квартир 1 + 1 — 65 mm2
  • 5 квартир пентхаус-дуплекс ( с ровным потолком ) планировкой 2 + 1 — 126 м2
  • 5 квартир-дуплекс ( с мансардным потолком ), планировкой 2 + 1 — 161 mm2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт.

Социальная инфраструктура комплекса:

  • Бассейн
  • Детская площадка
  • Аквапарк
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая дорожка
  • Беседка с мангалом для барбекю
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-зал
  • Детская игровая комната
  • Лобби
  • Парковка на территории
  • Электрогенератор

Срок окончания строительства: 

Июль

2023 г.

Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до

Июль

2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры.

Покупая квартиру с Курт группп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менедкер будт.

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Maslak Mahallesi, Turcja
Deweloper: Binaa Investment
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Położenie geograficzne jest bliskie życiu biznesowemu w centrum miasta i nadaje się do rozrywki dla rodziny w pobliżu największych centrów handlowych w Stambule. Bogate i zróżnicowane pomieszczenia socjalne odpowiednie dla wszystkich członków rodziny. Inwestycje w nieruchomości w ten projekt to realna szansa ze względu na bliskość Maslak, Levent i najbardziej prestiżowych centrów finansowych i biznesowych. Będziesz sąsiadem natury i będziesz cieszyć się czystym świeżym powietrzem i zielenią lasów Belgradu.
Apartamentowiec Kurt Twin Towers
Mahmutlar, Turcja
Poddaj się: 2024

--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура.

Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS:

  • Бассейн ( 94 м2 )
  • Детский бассейн ( 8,60 м2 )
  • Детская площадка
  • Ландшафтный сад
  • Генератор
  • Барбекю
  • Беседка
  • Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Зимний бассейн
  • Сауна
  • Турецкая баня - Хаммам
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Фитнес
  • Массажный кабинет
  • Детская игровая комната
  • Бар, настольный теннис и бильярд
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Музыкальная комната

Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и сподтивны.

Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

  • МОРЯ: 850 МТ
  • СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
  • РЫНОК: 500 МТ
  • ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
  • ЦЕНТР АЛАНЬИ: 10 км
  • ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
  • АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строительства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый взнос 50% и остальная часть распределяется равными частями до апреля 2024 года.

 

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