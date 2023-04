Kompleks mieszkalny Elitnaya nedvizhimost ryadom so vsemi neobhodimymi udobstvami v Stambule

Karakocali, Turcja

Prawdziwy kompleks dla współczesnych ludzi powinien być żywy, bezpieczny, atrakcyjny i zrównoważony. Kompleks ten zapewni swoim mieszkańcom prawdziwy komfort i sprawi, że będzie on jak najbardziej przystępny cenowo. Projekt, położony w spokojnej okolicy Alanyi, został stworzony dla osób ceniących komfort i spokój. Mieszkańcy własnych mieszkań będą mogli docenić wysoką jakość konstrukcji, a także cieszyć się bogatą infrastrukturą. Do budowy kompleksu wybrano wysokiej jakości system mieszkaniowy, a architektura charakteryzuje się estetyką nowoczesnego minimalizmu i zwięzłych rozwiązań. Gama mieszkań wyróżnia się różnorodnymi funkcjonalnymi rozwiązaniami do planowania: od kompaktowych mieszkań po opcje z przestronnymi salonami, a nawet dwupoziomowymi apartamentami. Z okien można podziwiać kojące widoki na pasmo górskie lub dekoracyjne krajobrazy na dziedzińcu. W razie potrzeby w ciągu zaledwie 5 minut można dotrzeć do piaszczystej plaży, ponieważ odległość do morza wynosi tylko 300 metrów, samochodem lub komunikacją miejską w 10 minut można dotrzeć do centrum Alanyi i słynnej plaży Kleopatry. • Odkryty basen ze zjeżdżalniami • Basen dla dzieci • Kryty basen z podgrzewaną wodą i jacuzzi • Siłownia • łaźnia turecka • Sauna • rzymska łaźnia parowa • Pokoje masażu • Lobby i salon z barem• Pokój zabaw z bilardem i tenisem stołowym • Pokój zabaw • Mini kino • Biblioteka • Plac zabaw • Ogród krajobrazowy z fontannami • Kort tenisowy • Parking zewnętrzny • Parking kryty, również na rowery • Spiżarnia• 2 windy w każdym bloku • Antena satelitarna • Generator energii elektrycznej • 24-godzinny nadzór wideo, dozorca, bezpieczeństwo Deweloper zapewnia również pełen zakres infrastruktury społecznej. Dlatego w pobliżu terytorium dzielnicy mieszkalnej znajdują się lokalizacje edukacyjne i rozwijające się, szkoła, przedszkole, sklepy, rynek rolników, supermarkety, przystanki transportu publicznego. W razie potrzeby zawsze możesz szukać wykwalifikowanej opieki medycznej w klinice dla dzieci i dorosłych. Odległość do lotniska w Antalyi: 130 km Odległość do lotniska w Gazipasie: 35 km Odległość do centrum Alanyi: 6 km Odległość do morza: 245 m. Odległość do sklepów, kawiarni, restauracji i innych obiektów infrastruktury społecznej: 50 m. Odległość do wprowadzenia na rynek w czwartki: 800 m. Istnieje nieoprocentowany plan ratalny do roku z zaliczką na 24 miesiące. tylko 30% całkowitej wartości nieruchomości. Rozpoczęcie budowy: jesień 2022 r. Zakończenie budowy: jesień 2024 r.