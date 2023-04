Kompleks mieszkalny Prostornye kvartiry posredi Belgradskogo lesa v Stambule

Karakocali, Turcja

Poddaj się: 2025

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu dzielnicy Oba.

Domy wyróżniają się masą ultranowoczesnej architektury i atrakcyjnych cech stylistycznych!

Obszar Oba zachował większość przestrzeni leśnej z sosnami i gajami pomarańczowymi wypełniającymi powietrze wiosennym aromatem; tutaj jest naprawdę świetnie.

Dzielnica Oba ma dobrze rozwinięty system transportu i infrastrukturę z szerokim wyborem sklepów, barów i restauracji. W tym obszarze znajduje się główny szpital publiczny i kilka znanych szpitali prywatnych. Dla tych, którzy chcą się tu przenieść na stałe miejsce zamieszkania ze swoimi rodzinami, istnieje dobry wybór szkół publicznych i prywatnych oraz szkół wyższych, aptek i banków.

Plaże w Oba są jednymi z najlepszych na tym wybrzeżu, z miękkim piaskiem i łagodnymi zjazdami do morza, co czyni go idealnym dla rodzin i osób niepełnosprawnych.

Ten oszałamiający nowy kompleks spodoba się tym, którzy szukają luksusowego domu z doskonałymi udogodnieniami.

Kompleks składa się z trzech budynków mieszkalnych z 82 mieszkaniami na dużej działce ( 5293,33 m2 ).

Do wyboru jest wiele wspaniałych apartamentów: 1 + 1 apartament o powierzchni od 47 do 55 metrów kwadratowych Duplexa 2 + 1 o powierzchni 91 metrów kwadratowych do przestronnych 105 metrów kwadratowych.

Każdy piękny apartament został zaprojektowany tak, aby ci, którzy szukają luksusu, elegancji i wspaniałego designu, polubili go. Wysokość sufitu 2,7 mz punktowym światłem na suficie.

Jest tu coś do rozrywki dla Ciebie i Twojej rodziny: duży piękny basen, kryte place zabaw dla dzieci i luksusowe spa.

