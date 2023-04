Kompleks mieszkalny Kvartiry v stroyaschemsya proekte s torgovym centrom v Stambule

Kargicak, Turcja

-Stay Suit Residence; spokojne życie w naturze! Z dumą oferujemy to w ramach projektu budowlanego w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów Alanyi. Projekt ten położony jest na wzgórzu w okolicy Kargicak, zaledwie 1800 metrów od plaży. Rezydencja Stay Suit oferuje spokój w przyrodzie. Kompleks otoczony przyrodą, fantastyczny ogród i pozwala cieszyć się widokiem na Morze Śródziemne. Ogólne cechy rezydencji Stay Suit ResidenceStay Suit składa się ze 175 apartamentów na 4 piętrach. Kompleks oferuje wszystko dla Twojej wygody i relaksu, takie jak basen bez krawędzi, pergola, jacuzzi, całodobowa ochrona i bezpłatne Wi-Fi. Po kąpieli w basenie masz widok na morze na balkonie. Apartamenty Kompleks prezentowany jest w apartamentach o różnych układach, takich jak studio, apartamenty z jedną sypialnią i apartamenty z 2 sypialniami. Apartamenty typu studio zaczynają się od 32 m2, łazienki i tarasu. Apartament z jedną sypialnią od 45 m2 do 84 m2 z salonem i otwartą kuchnią, sypialnią, łazienką, i taras. Apartamenty z 2 sypialniami o powierzchni od 42 m2 do 79 m2 z 2 sypialniami, tarasem i łazienką. Po co kupować Stay Suit Residence - Bardzo atrakcyjne ceny - Do 6 miesięcy raty - Długoterminowa i krótkoterminowa możliwość wynajmu Lokalizacja w Alanya Lokalizacja rezydencji Stay Suit jest niesamowita. Kompleks położony jest zaledwie 1800 metrów od plaży, ładnie położony na niewielkim wzgórzu, dzięki czemu masz fantastyczny widok na morze i przyrodę, 25 km od międzynarodowego lotniska Gazipasa-Alanya, 130 km od lotniska w Antalyi. Kargıcak zna pięciogwiazdkowe luksusowe hotele i willę, zaledwie 14 km od centrum Alanyi, a samochód zajmuje około 20 minut. RentingStay Suite Residence ma doskonałą okazję do wynajęcia, ponieważ istnieją pełne udogodnienia dla wczasowiczów. Podstawowy apartament Alanya może pomóc w wynajmie nieruchomości na krótki i długi okres