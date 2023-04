Kompleks mieszkalny Prime Stone Residence

O kompleksie

Prime Stone - nowy projekt w Gazipash z doskonałą lokalizacją Kompleks mieszkalny położony w okolicy Pazarcı, 150 metrów od głównej ulicy, która prowadzi do centrum miasta i plaży Selinus. Odległość do morza i centrum miasta jest taka sama - 1,4 km. W najwyższej dostępności znajduje się wiele sklepów, restauracji i kawiarni. Również niedaleko nasypu rzeki, niedawno wyposażonego przez gminę i obsadzonego drzewami owocowymi. Infrastruktura kompleksu obejmuje: odkryty basen, łaźnię turecką, saunę, centrum fitness, Wi-Fi na terytorium, system satelitarny i kamery monitorujące 24/7.Projekt przedstawia układ mieszkań 1 + 1 i 2 + 1.Plaża w Gazipasha charakteryzuje się szeroką linią brzegową i brakiem ruchliwej autostrady D-400 wzdłuż morza. W Gazipashie jest niewiele hoteli, nie ma dużego napływu turystów, podczas gdy w skałach jest wiele pięknych miejsc do rekreacji —, wyjątkowa plaża z kamiennymi basenami. Owoce i warzywa są uprawiane w Gazipasha, istnieje czysta ekologia i nie ma szkodliwych przedsiębiorstw produkcyjnych.