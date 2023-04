Kompleks mieszkalny Exodus Panorama Residence Istanbul

Karakocali, Turcja

W odległości spaceru od supermarketów, plaż, restauracji i parku dla dzieci. Morze znajduje się 530 metrów od kompleksu, a w pobliżu płynie piękna górska rzeka Dimchay, która wpada do Morza Śródziemnego. Możesz wybrać się na spacer świeżym powietrzem wzdłuż rzeki lub kilkukilometrową promenadę nad morzem. Kompleks składa się z jednego bloku i składa się z apartamentu z 2 sypialniami i apartamentu z 3 sypialniami. Ten apartament typu penthouse z widokiem na morze oferuje pełne udogodnienia, takie jak podgrzewane jacuzzi wewnątrz, sauna, podgrzewany basen o długości ponad 300 metrów, kawiarnia, zjeżdżalnia wodna, boisko do piłki nożnej, miejsce do grillowania, pergola z grupą siedzącą, bilard, tenis stołowy, generator, dozorca, kamera bezpieczeństwa, lobby z grupą siedzącą, biblioteka, parking i ogród krajobrazowy Ten przestronny penthouse ma duże salony z podwójnymi szybami od podłogi do sufitu o długości 7 metrów i z tych okien spektakularne morze, widoki na miasto i zamek. W salonie znajduje się luksusowa kuchnia na otwartym planie z urządzeniami Samsung. Możesz wejść na drugie piętro schodami lub windą, a górny salon z bardzo dużym tarasem wita. Ten taras ma ponad 30 m2 z ładną, platerowaną podłogą i oświetleniem. Ta nieruchomość oferuje spektakularny widok na morze, wspaniałe wykończenia i duże tarasy. Jest idealny do stałego pobytu i domów wakacyjnych dla rodzin. Duże aluminiowe okna od podłogi do sufitu Duży taras Wspaniały widok na morze nowoczesne wykończenia ogrzewanie podłogowe w łazience Winda wewnątrz domu Stalowe drzwi wejściowe Wysoko błyszcząca biała kuchnia Samsung urządzenia kuchenne ze stali nierdzewnej Wysokiej jakości laminat. Ogólne cechy kompleksu Duży basen Jacuzzi z podgrzewaną wodą Wyłącz przyjazny kompleks Podgrzewany basen Parking samochodowyBarbequePergola Pole do piłki nożnej Kafeteria Generator energii Kamery bezpieczeństwa Siatkówka Tenis stołowy Tablice Sauna