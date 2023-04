Kompleks mieszkalny Gosudarstvennyy proekt ryadom s aeroportom Sabihi Gekchen v Stambule

Karakocali, Turcja

- Przyjdź zobaczyć to piękne mieszkanie Alanya z widokiem na morze. Pokochasz ten apartament Alanya z 2 sypialniami blisko centrum i plaży z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne. To mieszkanie ma 110 m2 z salonem, otwartą kuchnią, dwiema łazienkami. z otwartej kuchni, masz dostęp do dużego balkonu, z którego roztacza się wspaniały widok na Morze Śródziemne i miasto. Wyobraź sobie zimne napoje na tarasie z widokiem na Morze Śródziemne. Ten apartament na sprzedaż w Alanyi w Tosmurze znajduje się zaledwie 400 metrów od śródziemnomorskiej plaży i zaledwie 500 metrów od centrum. Obiekt znajduje się także w pobliżu wielu sklepów, kawiarni, klubu plażowego, apteki i supermarketu. Ten kompleks w Alanyi ma wiele funkcji, takich jak basen, zadbany ogród, tenis stołowy, sala fitness i ochrona 24/7 Piękny apartament w Alanyi ma takie funkcje, jak podłoga ceramiczna, wideodomofon, podwójne szyby, szafki kuchenne i klimatyzacja w każdym pokoju. Jeśli nie chcesz przegapić okazji, aby mieć piękne mieszkanie w Alanyi w rozsądnej cenie, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail.