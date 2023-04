Kompleks mieszkalny Novyy elitnyy kompleks v rayone Chekmekey - Stambul

Mersin, Turcja

od € 85,613

95 m² 1 apartament

Poddaj się: 2023

< p > Nieruchomości w Turcji Mercin Drodzy przyjaciele!< p > Agencja nieruchomości “ Well Homes Gayrimenkul ” jest szczęśliwy, Jesteś nowym projektem jednego z najlepszych programistów w mieście Mersin “ ROYAL TERRACE ” kompleks klasy LUX - od 95 000 € < p > Royal Terrace to wyjątkowy kompleks 500 metrów od plaży < p > Cena od dewelopera < p > 0% po 7 miesiącach. < p > Pierwsza stawka 50% < p > Obsługa transakcji < p > Obsługa klienta < p > Ekskluzywny projekt w rejonie Mezitli Teja 500 m od Morza Śródziemnego. < p > To tylko 15 minut do Mersin Marina. komunikacją miejską. < p > Tylko 25 minut do uniwersytetu. komunikacją miejską. < p > Składa się z pierwszego. Blok < p > Zamknięty obszar krajobrazu. < p > Przy sprzedaży układu 2 + 1 < p > Funkcje projektu: < p > Grill i relaks < p > Otwarte baseny dla dzieci i dorosłych < p > Otwarty parking < p > Platforma koszykówki < p > Plac zabaw dla dzieci < p/7 < p > Bezpieczeństwo 24/7 < p > Obszar krajobrazu < p > W pobliżu: sklepy, kawiarnie, apteka, sklepy mięsne i warzywne, piekarnie, szkoła, przystanek transportu publicznego. < p > Apartamenty w tym kompleksie są w pełni przygotowane do czystego wykończenia. < p > Cena obejmuje dekorację, zestaw kuchenny z granitowymi powierzchniami, meble w szafie. Sanitarne i wyposażenie łazienek premium. < p > Koszty: 2 + 1 ( 95 m ². ) od 95 000 € < p > Oferta: Marzec 2023 < p > Spójrz na fazę budowy < p > Dowiedz się więcej o tym i innych projektach: Anastasia < p > UWAGA: Rosnące ceny mieszkań w tym projekcie już wkrótce. < p > Nie przegap tego