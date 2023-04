Kompleks mieszkalny Kvartira 3 1 na etape stroitelstva v premium komplekse

O kompleksie

Na sprzedaż mieszkanie w Mahmutlar. Planowane mieszkanie 3 + 1 z oddzielną kuchnią, o łącznej powierzchni 180 m2, a odległość do plaży wynosi 600 metrów. Projekt zostanie oddany do użytku w maju 2024 r. Nieruchomości w Mahmutlar są optymalne dla rodzin z dziećmi i młodzieżą. Ale szczególnie ten obszar zakochał się w emerytach z krajów WNP. W końcu to tutaj nie odczuwa się bariery językowej –, znaki i menu w restauracjach są w języku rosyjskim. Chociaż Mahmutlar znajduje się 14 km od centrum Alanyi, przy głównych ulicach Barbaros, Ataturka i nasyp są zawsze zatłoczone, infrastruktura, handel, restauracje są otwarte przez cały rok. To autonomiczne miasto, w którym jest wszystko na całe życie i ruchliwe wakacje, buduje się duże centrum handlowe, tureckie bazary rolnicze, wiele restauracji, sklepów, butików odbywa się dwa razy w tygodniu, i na każdym kroku są supermarkety. Całe wybrzeże Mahmutlar jest zajęte przez liczne plaże. Wzdłuż promenady i wewnątrz okolicy znajdują się ścieżki rowerowe. Wiele parków, boisk sportowych i zabaw. Mahmutlar charakteryzuje się prostym planowaniem — 3 główne ulice biegną równolegle do morza, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zgubienia się. Kompaktowy, zamieszkany obszar z nasyconą infrastrukturą.