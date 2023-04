Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks na etape stroitelstva v rayone Kadykey

Marmara Region, Turcja

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy na rozwiniętym obszarze, otoczony przyrodą. Niekończąca się zieleń, drogi wodne, wewnętrzny ogród na dziedzińcu, niepowtarzalny krajobraz, architektura przyjazna naturze. Głębokie błękitne jezioro w sercu lasu.

Projekt obejmuje: apartamenty, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness, baseny, miejsce parkingowe, boisko do koszykówki, kort tenisowy, szlaki spacerowe i tor do joggingu.

Zainstalowane systemy nadzoru wideo i izolacji termicznej.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Beykoz, najbardziej zielony region Stambułu, ma fascynujące obszary mieszkalne. Dzięki butikowemu życiu i wyjątkowej naturze jest to najspokojniejsza dzielnica miasta. Wszyscy mieszkańcy Stambułu chcą udać się do Beykoz w spokojnym otoczeniu. Tutaj możesz żyć w naturze bez opuszczania miasta i dotrzeć do miejsca pracy bez marnowania czasu.

Ten projekt jest punktem połączenia strony europejskiej i azjatyckiej i zapewnia łatwy dostęp do centrów biznesowych. To jest 2,5 km od mostu FSM i 11 km od mostu Bosfor. Poza tym można dotrzeć do strony europejskiej w 8 minut promem, który odpływa co 15 minut.

Łatwy dostęp do głównych dróg, mostów, dużych centrów handlowych, nowych kawiarni, znakomitych restauracji, butików, centrów sportowych i obiektów edukacyjnych.