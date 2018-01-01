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Kompleks mieszkalny Modern apartment close to the coast, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turcja
od € 1,518,672
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Kompleks mieszkalny Modern apartment close to the coast, Istanbul, Turkey
Opis Opis
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O kompleksie

Oferujemy apartamenty o powierzchni od 138 m2 do 290 m2.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Nieruchomość znajduje się w spokojnej okolicy.

Lokalizacja nowego budynku
Marmara Region, Turcja
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KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак

Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа.

Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В 300 м от дома проходит еженедельный фермерский рынок.

Набережная, в районе нашего Suit 20, имеет широкий галекдный пляж без плит, парковую зону с бескдками. По пляжу свободно гуляют павлины.

Инфраструктура жилого комплекса состоит из:

  • Бассейн ( 70 кв.м. )
  • Детская площадка
  • Фитнес зал
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Джакузи
  • Душевые, раздевалки, санузлы
  • Беседка
  • Парковка на территории

Растояния:

450 mm – до моря

1,5 км — поликлиника

25 км – до аэропорта Газипаши

6 км – госпиталь

15 км – центр Алании

450 m – автобусная остановка

1,5 км – до школы

250 mm — супермаркет




 

Квартира 1 + 1:
Кухня-гостиная американского типа: 19.00 m2

Спальня: 10,00 m2

Ванная комната: 4,00 m2

Балкон: 6,10 m2

Общая площадь: 39 M2 ( Брутто площадь 44 кв.м. )

 

Квартира-дуплекс 2 + 1


Кухня-гостиная американского типа: 25,00 m2 — 30,00 m2

Спальня 1: 10,50 m2 — 11,50 m2

Спальня 2: 12,00 m2 — 13,50 m2

Ванная комната: 4,00 m2

Ванная комната: 3,90 m2

Холл: 3,00 m2

Балкон: 6,10 m2 — 6,60 m2

Балкон 2: 6,00 m2

Дуплекс No: 16 — 72,70 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс No: 17 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс No: 18 — 80,30 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс No: 19 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2


 

Технические характеристики:

  • Толщина внутренних стен: 13 cm
  • Толщина внешних стен: 23 cm
  • Бетон: C30-C25
  • Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица
  • Гидроизоляция всех полов здания ( ванные комнаты и балконы )
  • Металлопластиковые стеклопакеты
  • Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием

Начало строительства: июнь 2022

Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023

План оплаты:

Первоначальный взнос:% 50

Скидка при оплате 100%: 3% от цены квартиры

 
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Przedstawiamy państwu projekt na etapie budowy z 4 wieżowcami w rejonie Okurzhalar w Alanyi. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że z każdego punktu kompleksu otwiera się wspaniały widok na Morze Śródziemne. Oprócz bogatej i rozwiniętej infrastruktury projekt słynie również z własnej plaży z transferem dla mieszkańców tego wyświetlacza LCD. Planistry 2 + 1,3 + 1 i 4 + 1 ( 108m2-230m2 ) są wystawiane na sprzedaż. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do nas telefonicznie, a nasi wykwalifikowani pracownicy skontaktują się z Tobą jak najszybciej.
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Nowoczesne nowe mieszkania w Alanyi, w słynnym centrum Oba blisko plaży Nowo wybudowany kompleks ma centralną lokalizację, która przyciągnie kupujących zainteresowanych aktywnym stylem życia, wyżywieniem, zakupy, targi, i życie nocne Najważniejsze cechy mieszkania w sercu Alanyi Oba1 W sercu miasta 2 Najwyższa jakość społeczna 3 Świetna okazja inwestycyjna Nowo wybudowane mieszkania w odległości spaceru od piaszczystej plaży Alanyi w ObaNowe mieszkania w Alanyi, Oba. Oba jest znanym centrum turystycznym w Alanyi i popularnym przez skandynawskich wczasowiczów. Nowo wybudowane mieszkania mają bezkonkurencyjną lokalizację w sercu Alanyi Oba. Sklepy i kawiarnie zaczynają się tuż pod mieszkaniami i kontynuują. Apartament w centrum Alanyi znajduje się w odległości krótkiego spaceru od piaszczystych plaż. W odległości 200 metrów od kompleksu znajdują się bardzo ładne restauracje na plaży. Ta słynna dzielnica ma butikowe hotele, międzynarodowe i tradycyjne restauracje, centra handlowe, wysokiej jakości szkoły prywatne i publiczne oraz udogodnienia zdrowotne. Apartamenty te znajdują się zaledwie 40 km od lotniska w Alanyi, a projekt składa się z 1 bloku i 32 mieszkań. Kompleks mieszkaniowy ma basen, fitness, sauna i basen dla dzieci W tym kompleksie dostępne są mieszkania typu 2, takie jak mieszkanie z 1 sypialnią i 2 sypialniami. Obiekt ten znajduje się w centralnej części Alanyi oferty na sprzedaż, apartamenty z jedną sypialnią i 2 sypialniami. Apartamenty mają najwyższe standardy jakości, wszystkie pokoje mają granitową podłogę. Kuchnia ma blat z czarnego granitu, szafy z białym lakierem. Dodatkowo w mieszkaniu znajduje się wideodomofon, podwójne szyby, stalowe drzwi wejściowe, wideo domofon i kabina prysznicowa Odległości 200 metrów od plaży 20 metrów od restauracji 300 metrów od stacji metra Süpermarket 1 km do centrum handlowego Alanyum 200 metrów od sprzętu Koctas 500 metrów do szpitala
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