Kompleks mieszkalny Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey

Kargicak, Turcja

Poddaj się: 2023

Zwracamy uwagę na nowy projekt inwestycyjny w regionie Kargicak, zaledwie 2 km od morza. Kompleks będzie się składał z jednego niskiego bloku z 21 mieszkaniami. Deweloper oferuje apartamenty o różnych układach:

1 + 1 mieszkanie: 50,7 – 57,8 m ²

2 + 1 mieszkanie: 94,25 m ²

2 + 1 penthouse: 115,6 m ²

3 + 1 penthouse: 209,2 - 211 m ²

3 + 1 dupleks: 95,3 – 104,6 m ²

Kompleks rozpoczął już budowę i zostanie ukończony do sierpnia 2023 r. Firma budowlana oferuje swoim klientom korzystne warunki dla nieoprocentowanych płatności ratalnych przed zakończeniem budowy. LCD będzie wyposażony w taką wewnętrzną infrastrukturę, jak: odkryty basen, kryty basen, parking, sauna, sala fitness, rzymska łaźnia parowa i sala konferencyjna.

Kargyjak znajduje się 16 km na wschód od historycznego centrum Alanyi i zaledwie 3 km od centrum tętniącego życiem Mahmutlar. 30 km to lotnisko Alanya Gazipasha. Infrastruktura Kargicak nie jest tak różnorodna i bogata jak w sąsiednich obszarach Alanyi. Kargyjak zaczął intensywnie dostroić się zaledwie kilka lat temu. Ale jest wszystko, co niezbędne do codziennego życia i komfortowego pobytu: sieć spożywcza Migros, sklepy codziennego użytku, restauracje, apteki i klinika. Rynek rolny działa w piątki na granicy z obszarem Mahmutlar. Z instytucji edukacyjnych istnieją podstawowe i średnie szkoły publiczne.

Połączenia transportowe ze wszystkimi obszarami Alanyi są dobrze ugruntowane, do centrum Alanyi można dotrzeć w 15 minut, a do Mahmutlar można dojść pieszo.