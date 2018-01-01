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Kompleks mieszkalny Apartment in a residential complex in Kestel

Karakocali, Turcja
od € 176,000
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Kompleks mieszkalny Apartment in a residential complex in Kestel
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O kompleksie

Квартира в жилом комплексе в Кестеле

Кестель – самый европеизированный район Алании. Он находится в 8 км за восток от центра Алании и состоит из 5-этажных жилых комплексов с собственным. Большая часть жилой части Кесетеля находится в 700 м зоне от берега Средиземного моря, поэтомудот.

На территории Кестеля находится университет города Аланья, русскоязычная школа Классика М, частные.  С каждым годом в Кестеле открываются новые супермаркеты, кофейни, аптеки. Жить в Кестеле становится более разнообразной и увлекательной.

Набережная Кестеля оборудована велосипедными и прогулочными дорожками, тренажерами, разбиты парки. В парках есть беседки, куда можно выйти на пикник с друзьями и родственниками.

Квартира в Кестель будет прекрасным выбором, если вы планируете отдыхать в Турции или рассматривет. Некоторые жители Кестеля проводят несколько месяцев году в своей квартире, остальное время сдают сво.  В Кестеле проживает много жителей северной Европы. Кестель больше походит на уютный европейский городок, чем на турецкий город.

Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного здания с территорией 1338 кв.м. на расстоянии 750 м. Всего в доме будет 20 апартаментов планировкой 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 дуплекс, 3 + 1 дуплекси. Есть квартиры с выходом в сад и пентхаусы.  В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.

Владельцы апартаментов будут доступны:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Сауна
  • Спорт салон
  • Крытая парковка

На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру территории установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения. В комплексе постоянно будет проживать капыджи и ухаживать за территорией.

Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка. Кухня-салон американского типа с выходом на балкон или терасу. В кухне и ванных комнатах установлена сантехника и встроенная мебель с гранитной столешницей. В ванной будет установлен проточный водонагреватель. В квартире будет выполнен монтаж межкомнатных и входных дверей. На полу будет керамогранитная плитка.

Проект будет готов к заселению в октябре 2023 года, для проживания и сдачи в аренду нужно будет то. Постродажный сервис Alanya Investment поможет укомплектовать вам квартиру в режиме онлайн и офффлайн.

Напишите нам, что бы менеджеры Alanya Investment предоставили вам полную информацию по этим и другим проктам.

 

Lokalizacja nowego budynku
Karakocali, Turcja
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Deweloper: FOA INVEST

Wielofunkcyjny elitarny kompleks mieszkaniowy położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic azjatyckiej strony Stambułu w dzielnicy Chamlyja w regionie Uskudar.

Mieszkańcy tego obiektu będą mieli bezpośredni dostęp do ekskluzywnych międzynarodowych luksusowych marek i restauracji, które oferują pyszne dania kuchni światowej. 

Właściciele mieszkań będą mogli również korzystać z centrum rozrywki i rekreacji. Oferuje kino, występy dla dzieci i dorosłych, a także podwodne zoo. 

Projekt przyciąga uwagę dzięki rozwiniętej infrastrukturze. Ogromna liczba centrów handlowych, instytucji medycznych i edukacyjnych, a także węzłów transportowych, które pozwalają szybko i łatwo dostać się do europejskiej strony Stambułu. 

Projekt to 46-piętrowy budynek, pierwsze 11 pięter zajmuje hotel 5 *, a reszta - 197 apartamentów ( planów 1 + 1 do 3 + 1 znajduje się, powierzchnia od 78 do 213 metrów kwadratowych ) i 123 penthouse'y.

Infrastruktura wewnętrzna: basen odkryty, basen dla dzieci, basen panoramiczny na dachu, centrum fitness, lobby i hol, recepcja i portiernia, klub dla dzieci, salon klubowy z placami zabaw, sale konferencyjne, magazyny dla każdej jednostki nieruchomości, nadzór wideo 24/7, 24/7, całodobowa ochrona, rodzinne centrum rozrywki, kino, restauracje / kawiarnie, akwarium i sala balowa, klub odnowy biologicznej / SPA
Zespół mieszkaniowy Kvartiry na stadii zaversheniya stroitelstva v rayone Demirtash
Akarca, Turcja
Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Stay Property oferuje nowe apartamenty w Demirtash. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 65 do 130 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 700 metrów. Nieruchomości w Demirtash w nowych kompleksach zachwycą kupujących szukających optymalnego stosunku ceny do jakości. Terytoria są przestronne, nie tak jak w regionach centralnych, kompleksy z pełną całoroczną infrastrukturą. Inwestycje w mieszkania w Demirtash przyniosą wysokie zyski, ceny należą obecnie do najniższych w Alanyi, ale szybko rosną. Ze względu na bliskość lotniska, jakość kompleksów i dobrą plażę, nieruchomości mają duży potencjał wynajmu. W przypadku stałego pobytu wszystko, co podstawowe w Demirtash, to: 5 szkół podstawowych, 2 szkoły średnie, liceum, supermarkety, rynek, sklepy, apteki, bankomaty, urzędy pocztowe, taksówki, stacje benzynowe i inna infrastruktura przy centralnej ulicy wzdłuż rzeki górskiej. Nad jej kanałem znajduje się słynny kanion Sapadere, otwarty dla turystów i innych naturalnych piękności. W okolicy znajduje się wiele parków i terenów rekreacyjnych, placów zabaw.
Dzielnica mieszkaniowa 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
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Tosmur to rozwinięty obszar w odległości krótkiego spaceru od czystej piaszczystej plaży z rozwiniętą infrastrukturą, która będzie idealną lokalizacją zarówno dla młodych rodzin, jak i osób starszych. Nowoczesna infrastruktura kompleksu i planowanie mieszkań, przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, stworzą najbardziej komfortowe warunki dla przyszłych mieszkańców. Kompleks ten zapewnia wszelkiego rodzaju rozrywkę rodzinom z dziećmi i młodzieżą, dzięki czemu o każdej porze roku możesz prowadzić aktywne i pełne wydarzeń życie. Ważnym aspektem komfortowego życia jest obecność przedszkolnych i szkolnych instytucji edukacyjnych, sklepów, barów, restauracji i przystanków transportu publicznego. W pobliżu kompleksu mieszkalnego znajdują się sklepy spożywcze, aw odległości spaceru znajduje się klinika, całodobowe apteki i supermarkety - wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia. Niedaleko kompleksu mieszkalnego płynie malownicza rzeka Dim, gdzie opcje wypoczynku rodzinnego są pełne różnorodności. Apartament 1 + 1 znajduje się na 3 piętrze i ma powierzchnię 70 m2, odległość do morza wynosi tylko 600 metrów. Balkon wychodzi na dziedziniec, wschodnią fasadę. Dużą zaletą tego kompleksu jest to, że znajduje się on w centrum otwartego obszaru Tosmur. basen fitness sauna stół tenisowy plac koszykówki miejsce do grillowania z altanami zamknięty dziedziniec winda konsjerż Nadaje się do uzyskania zezwolenia na pobyt.  
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