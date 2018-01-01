Kompleks mieszkalny Apartment in a residential complex in Kestel

Квартира в жилом комплексе в Кестеле

Кестель – самый европеизированный район Алании. Он находится в 8 км за восток от центра Алании и состоит из 5-этажных жилых комплексов с собственным. Большая часть жилой части Кесетеля находится в 700 м зоне от берега Средиземного моря, поэтомудот.

На территории Кестеля находится университет города Аланья, русскоязычная школа Классика М, частные. С каждым годом в Кестеле открываются новые супермаркеты, кофейни, аптеки. Жить в Кестеле становится более разнообразной и увлекательной.

Набережная Кестеля оборудована велосипедными и прогулочными дорожками, тренажерами, разбиты парки. В парках есть беседки, куда можно выйти на пикник с друзьями и родственниками.

Квартира в Кестель будет прекрасным выбором, если вы планируете отдыхать в Турции или рассматривет. Некоторые жители Кестеля проводят несколько месяцев году в своей квартире, остальное время сдают сво. В Кестеле проживает много жителей северной Европы. Кестель больше походит на уютный европейский городок, чем на турецкий город.

Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного здания с территорией 1338 кв.м. на расстоянии 750 м. Всего в доме будет 20 апартаментов планировкой 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 дуплекс, 3 + 1 дуплекси. Есть квартиры с выходом в сад и пентхаусы. В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.

Владельцы апартаментов будут доступны:

Бассейн

Детский бассейн

Сауна

Спорт салон

Крытая парковка

На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру территории установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения. В комплексе постоянно будет проживать капыджи и ухаживать за территорией.

Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка. Кухня-салон американского типа с выходом на балкон или терасу. В кухне и ванных комнатах установлена сантехника и встроенная мебель с гранитной столешницей. В ванной будет установлен проточный водонагреватель. В квартире будет выполнен монтаж межкомнатных и входных дверей. На полу будет керамогранитная плитка.

Проект будет готов к заселению в октябре 2023 года, для проживания и сдачи в аренду нужно будет то. Постродажный сервис Alanya Investment поможет укомплектовать вам квартиру в режиме онлайн и офффлайн.

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