  1. Realting.com
  2. Nowe budynki
  3. Turcja
  4. Kompleks mieszkalny Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Kompleks mieszkalny Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Demirtas, Turcja
od € 109,000
Udostępnij za pomocą:
QR
Kompleks mieszkalny Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
1 / 14
Opis Opis
Opcje Opcje
Mieszkania Mieszkania
Adres Adres
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
Wiadomości Wiadomości

O kompleksie

Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами.

В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести свой отдых с семьей и друзьями, максимально насладится.

Пляжи Демирташа отличаются широкими прибрежными зонами, песчаными пляжами и пологим входом в море.  Краснокнижные черепахи карета-карета выбирают Демирташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прибрежной линии строго контролируют государственные органы. Пляжи облагорожены, оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодеваний и душевыми. В следующем году запланировано открытие еще 2 частных пляжей в Демиирташе.

Демирташ хорошо обустроен для постоянного проживания. Здесь есть банкоматы, отделение почты, школы и детские садики, супермаркеты, детские и спортивные. Раз в неделю, в центре района, проходит еженедельный фермерский рынок, где можно купить свежие фрукт. Так же, можно заказать доставку продуктов из ближайшего супермаркета.

В Демирташе есть рестораны домашней кухни с доставкой на дом, а набережной можно посидеть в рест.

В Демирташе строятся новые жилые комплексы с коммерческими помещениями и большими территориями. На площади 2500 кв.м. расположено 62 квартиры в одном жилом блоке. Большая территория с бассейном и развлечениями находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Удаленность от моря составляет 2500 м, для удобства жильцов будет запущен трансфер до пляжа.

Вжилом комплексе представлены квартиры планировкой:

  • 1 + 1 площадью 43 – 52 кв.м.
  • 2 + 1 площадью 66 – 67 кв.м.
  • 2 + 1 дуплекс площадью 97 – 102 кв.м.
  • 4 + 1 дуплекс площадью 176 кв.м.

Для владельцев квартиры предусмотрена инфраструктура:

  • Трансфер на пляж
  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Фитнес-зал
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона отдыха
  • Мини – гольф
  • Площадка для йоги
  • Зона барбекю с беседкой и мангалом
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Кинозал
  • Лобби

Во всех квартирах в Демирташе выполнена чистовая отделка, установленая кухнся с гранитной. Все места для бытовой техники оборудованы необходимыми розетками и водоподводом, где это необходимо.

Приобрести квартиру можно в рассрочку с отсрочкой платежа до сентября 2023 года.

Lokalizacja nowego budynku
Demirtas, Turcja
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Karakocali, Turcja
Zespół mieszkaniowy Zeray Mahal Kartepe
Sarimese, Turcja
Dzielnica mieszkaniowa Modern apartment in the center of Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Turcja
Dzielnica mieszkaniowa 2-bedroom apartment in Tosmur close to the beach
Karakocali, Turcja
Zespół mieszkaniowy Roskoshnyy kompleks s bogatoy infrastrukturoy v rayone Gazipasha
Alanya, Turcja
Państwo przegląda
Zespół mieszkaniowy Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Turcja
od € 109,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte.
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turcja
Deweloper: TRANIO

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy na rozwiniętym obszarze, otoczony przyrodą. Niekończąca się zieleń, drogi wodne, wewnętrzny ogród na dziedzińcu, niepowtarzalny krajobraz, architektura przyjazna naturze. Głębokie błękitne jezioro w sercu lasu.

Projekt obejmuje: apartamenty, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness, baseny, miejsce parkingowe, boisko do koszykówki, kort tenisowy, szlaki spacerowe i tor do joggingu.

Zainstalowane systemy nadzoru wideo i izolacji termicznej.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Beykoz, najbardziej zielony region Stambułu, ma fascynujące obszary mieszkalne. Dzięki butikowemu życiu i wyjątkowej naturze jest to najspokojniejsza dzielnica miasta. Wszyscy mieszkańcy Stambułu chcą udać się do Beykoz w spokojnym otoczeniu. Tutaj możesz żyć w naturze bez opuszczania miasta i dotrzeć do miejsca pracy bez marnowania czasu.

Ten projekt jest punktem połączenia strony europejskiej i azjatyckiej i zapewnia łatwy dostęp do centrów biznesowych. To jest 2,5 km od mostu FSM i 11 km od mostu Bosfor. Poza tym można dotrzeć do strony europejskiej w 8 minut promem, który odpływa co 15 minut.

Łatwy dostęp do głównych dróg, mostów, dużych centrów handlowych, nowych kawiarni, znakomitych restauracji, butików, centrów sportowych i obiektów edukacyjnych.
Zespół mieszkaniowy Novye apartamenty v 5 minutah ot avtomagistrali E-5 Stambul
Akarca, Turcja
Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Stay Property oferuje nowe apartamenty w Stambule – dzielnica Beilikyu. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 150,09 do 201,04 m2. Stambuł jest największym miastem w Turcji, które znajduje się jednocześnie w dwóch częściach świata: Europie i Azji. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego, oddzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą Turcji, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebka historii z majestatycznymi meczetami, wyjątkowym dziedzictwem kulturowym, tysiącami atrakcji. Dlatego kupując mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Projekty nieruchomości budowane są w nowoczesnym Stambule, co zaskakuje ich zasięgiem i poziomem komfortu. Powstają tutaj kompleksy o oryginalnej architekturze, a ostatnio popularne są koncepcje kurortu, w których znajdują się baseny wewnętrzne i zewnętrzne, tereny rekreacyjne, spa. 
Dzielnica mieszkaniowa Furnished One Bedroom apartment in Alanya Best Home, Oba
Karakocali, Turcja
Apartament z jedną sypialnią o łącznej powierzchni 59 m2 w kompleksie zbudowanym przez jednego z wiodących deweloperów Alanyi znajduje się zaledwie 5 minut od morza w linii prostej. Dom ma 15 apartamentów i 2 penthouse'y, ma własny basen na terenie. Apartament z widokiem na miasto, tylko 45 km. Mieszkanie jest wyposażone w niezbędne urządzenia, wygodne meble i klimatyzację. Kompleks w 2013 roku, mieszkanie jest sprzedawane zupełnie nowe, nikt nie mieszkał do sprzedaży. Mieszkanie nadaje się na wakacje, pobyt stały i wynajem.
Realting.com
Udać się