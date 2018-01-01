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Kompleks mieszkalny Квартира возле моря в Алании

Karakocali, Turcja
od € 248,500
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Kompleks mieszkalny Квартира возле моря в Алании
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O kompleksie

Квартира в Алании от застройщика

Район Тосмур находится в 5 км от центра Алании и Аланийского порта. Это значит, что всего несколько километров пешей прогулки по живописной набережной отделяет васт.

Тосмур – район, который выбирают жители евройпеских стран для круглогодичного отдыха. Теплая зима в Алании привлекает европейцев провести пару месяцев у теплого моря. Имея свою квартиру в Алании, вы всегда сможете приехать сами или сдать в аренду.

В районе Тосмур новые проекты появляются пару раз в году, поэтому вас есть редкий шанс купить ка.

Жилой комплекс занимает площадь 6678 кв.м., состоит из 3 жилых зданий, которые расположены на хран. Расстояние до моря всего 250 м, по дороге к морю у вас будут разнообразные магазины, супермакеты. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным взносом от 30%.

На территории комплекса доступна инфраструктура:

  • Открытый бассейн с аквапарком;
  • Детский бассейн;
  • Крытый бассейн с подогревом и джакузи;
  • Тренажерный зал;
  • СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Римская парная; Массажные комнаты;
  • Лобби и лаунж-зона;
  • Бильярдная и настольный теннис;
  • Pokój PlayStation;
  • Кинозал;
  • Библиотека;
  • Детская площадка;
  • Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами;
  • Теннисный корт;
  • Открытая и крытая парковка;
  • Кладовые;
  • Спутниковая антенна;
  • Генератор электричества.

Квартира с ремонтом от застройщика. Стены окрашены моющейся краской, установлена входная и межкомнатные двери, встроенная кухонная мебл. В базовой комплектации есть система « умный дом », подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отопления.

Квартира в таком комплексе станет прекрасной инвестицией в будущее или идеальным местом отдыха для. Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать лучший вариант, согласуют скидки и индивидуальные усло. Вам останется только наслаждаться своим новым домом

 

Lokalizacja nowego budynku
Karakocali, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Квартира возле моря в Алании
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Niedrogi projekt z widokiem na morze ma dobre wykończenie, architekturę, widok, środowisko, społeczeństwo i inne. W okolicy wiele centrów handlowych, marina i marina, łatwy dostęp do linii corniche, różnych linii metra, lotniska, międzynarodowych firm i stref przemysłowych. Nadal mają rozsądne ceny jednostkowe i mogą mieć solidny wzrost kapitału w najbliższej przyszłości.
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turcja
Deweloper: TRANIO

Oferujemy komfortowe apartamenty ( 2, 3, 4 sypialnie ) z przestronnymi balkonami, tarasem i prywatnym ogrodem.

Rezydencja oferuje ogrody, baseny, saunę i łaźnię turecką, studio pilates, boisko do koszykówki, dwie sale gimnastyczne, kryty parking.

Zakończenie - wrzesień 2023 r.

Wyposażenie i wyposażenie w domu
  • Szafka kuchenna
  • Wbudowane urządzenia kuchenne ( kuchenka elektryczna, piekarnik, okap, zmywarka )
  • Centralne ogrzewanie systemu
  • Klimatyzacja
  • TV
  • Ogrzewanie podłogowe
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Nieruchomość znajduje się w pobliżu stacji metra.

  • Najbliższe centrum handlowe - 5 minut
  • Szpital - 15 minut
  • Najbliższe lotnisko - 15 minut
  • Lotnisko w Stambule - 25 minut
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy ZhK s bogatoy infrastrukturoy v rayone Bashakshehir Stambul
Akarca, Turcja
Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Oferujemy nowe apartamenty w Stambule – Bashakshekhir. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 2 + 1, 4 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 84 do 150 metrów kwadratowych. Największe miasto w Turcji nad brzegiem Morza Marmara i Czarnego oraz Europa i Azja są podzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebka historii, majestatyczne meczety, unikalne dziedzictwo kulturowe, tysiące atrakcji, więc kupując nowe mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Nieruchomość jest płaska, w zależności od obszarów. W pobliżu morza są niskie domy, luksusowe wille. W części sypialnej znajduje się wiele wieżowców, drapaczy chmur. Inwestycje w nieruchomości w Stambule przyniosą dobre zyski kapitałowe i wysokie dochody z wynajmu, w mieście stale napływa obcokrajowcy, studenci, turyści, bezpieczni obywatele Turcji z innych regionów. 
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