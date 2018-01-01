Kompleks mieszkalny Квартира возле моря в Алании

Квартира в Алании от застройщика

Район Тосмур находится в 5 км от центра Алании и Аланийского порта. Это значит, что всего несколько километров пешей прогулки по живописной набережной отделяет васт.

Тосмур – район, который выбирают жители евройпеских стран для круглогодичного отдыха. Теплая зима в Алании привлекает европейцев провести пару месяцев у теплого моря. Имея свою квартиру в Алании, вы всегда сможете приехать сами или сдать в аренду.

В районе Тосмур новые проекты появляются пару раз в году, поэтому вас есть редкий шанс купить ка.

Жилой комплекс занимает площадь 6678 кв.м., состоит из 3 жилых зданий, которые расположены на хран. Расстояние до моря всего 250 м, по дороге к морю у вас будут разнообразные магазины, супермакеты. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным взносом от 30%.

На территории комплекса доступна инфраструктура:

Открытый бассейн с аквапарком;

Детский бассейн;

Крытый бассейн с подогревом и джакузи;

Тренажерный зал;

СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Римская парная; Массажные комнаты;

Лобби и лаунж-зона;

Бильярдная и настольный теннис;

Pokój PlayStation;

Кинозал;

Библиотека;

Детская площадка;

Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами;

Теннисный корт;

Открытая и крытая парковка;

Кладовые;

Спутниковая антенна;

Генератор электричества.

Квартира с ремонтом от застройщика. Стены окрашены моющейся краской, установлена входная и межкомнатные двери, встроенная кухонная мебл. В базовой комплектации есть система « умный дом », подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отопления.

Квартира в таком комплексе станет прекрасной инвестицией в будущее или идеальным местом отдыха для. Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать лучший вариант, согласуют скидки и индивидуальные усло. Вам останется только наслаждаться своим новым домом