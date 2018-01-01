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Kompleks mieszkalny ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Alanya, Turcja
od € 301,000
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Kompleks mieszkalny ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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O kompleksie

Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко центра Алании и пля. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, ко. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфрастура, планировкапо.

 

Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса.

 

Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1 + 1, 2 + 1 и ду. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная территория, на которой расположится социальная инфраструктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планируецт приожрести не.

 

Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жильедля. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2 + 1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие в из. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3 + 1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживания большо. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса.

 

На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнеки зня. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецк.

 

Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет не только стакад. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услуга.

 

В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процессов купли. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожеланий. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы бем на себя.

 

Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного зиверш. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плану. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.

 

Lokalizacja nowego budynku
Alanya, Turcja
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Zespół mieszkaniowy ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turcja
od € 301,000
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Avsallar, Turcja
Poddaj się: 2023

Budowa nowego kompleksu mieszkalnego w rejonie Alanyi, Avsallar, jest w pełnym rozkwicie. Kompleks otoczony jest lasem sosnowym, wszystkie apartamenty oferują panoramiczne widoki na las, morze i góry. Na terenie znajdują się baseny odkryte, kryte baseny, spa, sauny, łaźnia turecka, fitness, otwarty, kryty parking, place zabaw, wspaniałe tereny rekreacyjne. Dzięki dużym basenom i bogatemu krajobrazowi poczujesz, że jesteś na wakacjach bez wychodzenia z domu. Projekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Avsallar, popularnego centrum rekreacji i życia, a także szybko rozwijającego się obszaru inwestycyjnego, dogodna lokalizacja zapewnia łatwy i niedrogi dostęp do dowolnego zakątka miasta.
Projekt znajduje się 1,5 km od morza, ale ze względu na zapewniony bezpłatny transfer do morza ścieżka zajmie tylko 5 minut. Kompleks składa się z 4 bloków, na sprzedaż prezentowane są mieszkania o układzie: 1 + 1, 3 + 1 i 4 + 1.
Zespół mieszkaniowy Project of Peace Kartal
Kartal, Turcja
od € 172,117
84–152 m² 3 mieszkanie
Poddaj się: 2023

Kartal zyskuje coraz większą uwagę w ostatnich latach jako
możliwość zarówno inwestycji, jak i życia. ma doskonały
lokalizacja na najwyższym wzgórzu w Stambule, z niesamowitym widokiem na The
Wyspy Księcia i bliskość natury dzięki Lasowi Aydos.
Kartal ma również piękną drogę brzegową; jest blisko centrów handlowych, szkół i
przystanie; i ma łatwy dostęp do wszystkich dróg połączeniowych, autostrad i dróg publicznych
transport.
dogodna lokalizacja znajduje się zaledwie 15 minut od Sabiha
Międzynarodowe lotnisko Gökçen i 2 km od stacji metra; .
Autostrada Marmaray, YHT, IDO i D100 znajduje się zaledwie 10 minut od hotelu.
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoey, Turcja
Deweloper: TRANIO

Oferujemy przestronne apartamenty z balkonem i widokiem na miasto.

Rezydencja oferuje całodobową ochronę, zieloną przestrzeń krajobrazową, parking, plac zabaw dla dzieci.

Zakończenie - luty 2023 r.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych, centrów handlowych, szkoły i przedszkola, 10 minut spacerem od morza.

Kadiköy to jeden z najstarszych obszarów, położony w azjatyckiej części Stambułu. Jest tu mniej tętniąco i tłoczno w porównaniu do innych dzielnic turystycznych. Ale nie oznacza to, że w okolicy brakuje zabytków. W Kadiköy znajdziesz liczne sklepy i galerie, przytulne kawiarnie i luksusowe restauracje, parki i promenady, piękne zabytkowe budynki i ciekawe miejsca.

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