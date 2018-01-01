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Kompleks mieszkalny ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ

Payallar, Turcja
od € 145,000
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Kompleks mieszkalny ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
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O kompleksie

Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвест. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфорт от своего жиль.

 

Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут.

 

Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2 + 1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой своего. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид.

 

Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нужно будет сделать <TAG. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса.

 

Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50 €. Вобслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться.

 

Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в полной меде нас. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летни. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклением и бдасе. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривь. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найдете по. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезжсать со.

 

Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальнекилье. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас.

 

Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете приобрести недви. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовываетсядинди. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.

 

Lokalizacja nowego budynku
Payallar, Turcja
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Zespół mieszkaniowy ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
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Przestronne apartamenty ze światłem ze wszystkich stron, szerokie balkony i zaprojektowane z mistrzowskim charakterem.

Kompleks mieszkaniowy posiada basen, siłownię, kino, spa, usługi sprzątania, konsjerż, pralnia chemiczna, usługi rezerwacji wycieczek, kawiarnię, klub nocny, lekcje tańca, sale imprezowe VIP, fryzjer, usługi opieki zwierzęta domowe i transfer na lotnisko.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura
  • Plac Taksim ( Metro ): 1,2 km / 3 min.
  • Aleja Istiklal: 1,2 km / 3 min.
  • Wieża Galata: 4 min.
  • Grand Bazaar: 5,8 min. / 7 min.
  • Karaköy-Galataport: 2,1 km / 6 min.
  • Nişantaşı: 4 km / 7 min.
  • Muzeum Hagia Sophia: 7 km / 9 min.
  • Pałac Topkapı: 7,3 km / 9 min.
  • City's Mall: 3,7 km / 8 min.
  • Centrum handlowe Zorlu: 7 km / 10 min.
  • Centrum handlowe Cevahir: 2,9 km / 12 min.
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Poddaj się: 2023
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Stay Property offers new apartments in Istanbul – Buyukchekmedzhe district. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1.The area of the apartment is from 69.25 to 270 m2.Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, cradle history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of sights. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise you with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, spa.
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