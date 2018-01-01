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Kompleks mieszkalny Квартира в Газипаше от застройщика

Gazipasa, Turcja
od € 117,082
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Kompleks mieszkalny Квартира в Газипаше от застройщика
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O kompleksie

Продажа квартиры в Газипаше от застройщика с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на восток от Алании с населением 52000 человек. Газипаша имеет собственную городскую инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжи. Газипаша находится на равнине между Средиземным морем и Торосскими горами. Центральный пляж Газипаши находится между руинами античного города Селенус и Пещерой Кызылын, вдол.

Медицинская сфера в Газипаше хорошо развита, есть поликлиники, городская больница, стоматологически. Так же, есть косметологические кабинеты, салоны красоты, фитнес клубы и йога студии. Жизнь в Газипаше имеет размеренный ритм и максимальное единение с природой.

Вазипаше есть государственные и частные школы, детские садики, филиал университета Аллаадина Кей. По всему городу находятся детские и спортивные площадки, проложены велосипедные дорожки. Город хорошо развит для постоянного проживания и отдыха. И продолжает развиваться дальше.

Газипаша отличается размеренным образом жизни и большими перспективами на рынке недвижимости. Здесь строятся большие красивые комплексы с хорошей инфраструктурой, а район и городская инфрастру.

Вазипаше находится международный аэропорт, который принимает туристов круглый год. Одно из основных преимуществ аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси вы будете уже дома, не.

Проект жилого комплекс находится на расстоянии 1000 м до берега моря и всего в 3 км от аэропорта Га. В нескольких минутах ходьбы от дома находятся рестораны, супермаркеты, бары. На закрытой территории находится один жилой блок на 58 квартир с инфраструктурой и садом, по перим.

Покупая квартиру в Газипаше, вы будете жить со всеми удобствами в доме с инфраструктурой пятизвездо. На территории будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская площадка в саду
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отдыха
  • Кафе – бар
  • Мини-клуб

Во всех квартирах выполнен ремонт от застройщика. Стелы окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, на полу – керамогранитная плитка. В кухне и ванной комнате установлена встроенная мебель и сантехника.

Квартиры имеют планировку 1 + 1 и 2 + 1 имеют кухню-гостиную американского типа с выходом на ба.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать мебель и технику для дома, проконтролируют доставкуи. Вы сможете заехать в уже обставленную по вашему вкусу квартиру. Атак же, помогут подключить счетчики на свет и воду, оформить страховку и сформировать пакетдокум.

Что бы подобрать квартиру, планировку и согласовать условия уплаты, свяжитесь с нами через форму на.

 

Lokalizacja nowego budynku
Gazipasa, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
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Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Nowy projekt BlueSunlight znajduje się w obszarze Mahmutlar-Alanya, na terenie o powierzchni 2018 mkw. Aby stać BlueSunlight będzie z jednego 8-piętrowego bloku, który będzie się składał z 56 mieszkań o różnych układach: 1 + 1,  2 + 1 i penthouse. Rozpoczęcie budowy: wrzesień 2022 r. Data projektu: grudzień 2023 r.Mahmutlar to wyjątkowy obszar nad brzegiem Morza Śródziemnego w Alanyi, gdzie co drugi mieszkaniec lub wczasowicz mówi po rosyjsku lub o tym wie. Mahmutlar jest uważany za podmiejski obszar Alanyi, położony z jednej strony 9 km od centrum i 24 km od lotniska Gazipasha z drugiej. Długość Mahmutlar wynosi 4 km, i w całej tej odległości wzdłuż morskich plaż i wzdłuż równoległych mórz ulic Barbaros, Ataturk i sklepów D-400 —, salonów, supermarketów, restauracji, rozrywki. Jest to dobrze zużyta, wygodna okolica do relaksu na morzu, niezależna od centrum Alanyi. Odległość do morza i plaży wynosi 1,4 km.
Zespół mieszkaniowy Stylish and modern complex in Alany
Karakocali, Turcja

Alanya — to najpiękniejsza część Antalyi z piękną przyrodą i plażami, przytulnymi kawiarniami, barami i starożytnym zamkiem Alanya, który jest jedną z najważniejszych atrakcji. Krajobraz jest tak dobry, że można dotrzeć do gór z morza, przejeżdżając zaledwie kilka kilometrów. Wszystkie plaże Alanyi są w dobrym stanie, z piaskiem i czystym, przezroczystym morzem.
Projekt mieszkaniowy znajduje się w dzielnicy Oba, która jest centrum życia Alanyi i znajduje się w centrum miasta z nowoczesną strukturą architektoniczną i luksusowymi modelami apartamentów.
Na sprzedaż dostępne są następujące rodzaje mieszkań: 1 + 1 ( 50 m2 ) i 3 + 1 ( 152 m2 ).
Funkcje infrastruktury: odkryty basen, fitness, jacuzzi, sauna, lobby, kawiarnia, otwarty parking, system nadzoru wideo, oświetlenie ogrodowe, wideodomofon.
Lokalizacje: odległość od morza 1.300 m, do centrum handlowego Metro 950 m.
Data rozpoczęcia budowy lipiec 2021 r., Data zakończenia kwiecień 2022 r.
Dzielnica mieszkaniowa Property in Alanya in the most prestigious area
Karakocali, Turcja
-Ta nowa wspaniała nieruchomość w Alanyi z atrakcyjną ceną i warunkami płatności. Nowa wspaniała nieruchomość w Oba, Alanya, w pobliżu sklepów i amenitiesthis Nowa nieruchomość w Alanyi położona w Oba, która jest najpopularniejszą dzielnicą mieszkalną, zaledwie 200 metrów od nowej autostrady. W pobliżu tej wspaniałej nieruchomości w Oba można znaleźć wiele udogodnień socjalnych, takich jak szkoła międzynarodowa, süpermarket, nowy szpital, parking dla dzieci, bazar Data rozpoczęcia nieruchomości wrzesień 2020, data zakończenia nieruchomości wrzesień 2021 Nowa nieruchomość w Oba, Alanya składa się z trzech 4-piętrowych bloków i łącznie 72 mieszkań. Na sprzedaż dostępne są apartamenty z jedną sypialnią, dwiema sypialniami i apartamentem z 3 sypialniami. Apartamenty mają luksusowe elementy wnętrza, takie jak domofon wideo, podłoga ceramiczna, błyszcząca szafka kuchenna, satynowe ściany lakiernicze, oświetlenie reflektorów, szafki pod prysznic Wszystkie szczegóły zostały uwzględnione dla komfortowego życia mieszkańców, takiego jak basen, fitness, generator prądu, sauna Dlaczego warto kupić tę nieruchomość w Oba, Alanya-Bardzo atrakcyjne ceny i warunki płatności - Blisko autostrady i łatwy dostęp do udogodnień - Otoczony zieloną śródziemnomorską florą Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje, cennik i plany płatności
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