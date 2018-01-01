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Kompleks mieszkalny Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс

Demirtas, Turcja
od € 121,000
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Kompleks mieszkalny Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
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O kompleksie

Демирташ — именно то место в Алании, где самые широкие и чистые пляжи. Вы не встретите здесь толпы гуляющих туристов, но легко увидите турецкие семьи на пикнике. В Демирташе легко можно найти домашние яйца и молоко, свежие фрукты и овощи прямо с грядки! Здесь спокойно и безопасно, нет ни одного производства, именно здесь есть все критерии эко-жизни.

Жилой комплекс расположен в 20 км от центра Аланьи. В 3,5 км находится руины древнего города Syedra, где можно провести время всей семьей, гуляя в тени хо.

В Демирташе есть два лицея, средняя школа прямо на берегу моря, начальная школа, парки и обществен.

Жилой комплекс из 4 жилых блоков на закрытой охраняемой территории предусмотрел все детали, что бы. Кроме привычной инфраструктуры, вы найдете на территории комплекса ресторан, караоке, сигарный и ка.

На территории комплекса предусмотрена сервис зона: Магазинй, аренда машин, прачечная, салонкидесоты. Бизнес зона состоит из конференц- и бизнес- залов, администрации, офиса продаж и библиотеки.

Дата сдачи проекта в эксплуатацию — май 2024 года.

Этот комплекс идеально подойдет для тех, кто ценит спокойный размеренный образ жизни и единение с!
Проект для тех, кто стремиться к повышению комфорта, единению с природой и здоровому образу жизни.

При приобретении недвижимости вы получаете бесплатный постпродажный сервис: мы поможем вам прибе.

Lokalizacja nowego budynku
Demirtas, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Demirtas, Turcja
od € 121,000
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Kompleks mieszkaniowy ma 3 budynki o różnych układach mieszkań z 2-5 sypialniami. Dwa budynki mają 12 pięter, a jeden ma 16 pięter.

Apartamenty z widokiem na morze i las Aydos z pierwszego piętra.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

W projekcie znajduje się również kawiarnia, kino, bar witaminowy, sauna, łaźnia parowa, korty tenisowe i boisko do koszykówki, sala gier, przedszkole, miejsce na piknik, ścieżki spacerowe, całodobowa ochrona, stacje ładowania samochodów elektrycznych i system przechowywania wody deszczowej.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Położony w cichej zielonej okolicy Kartal. Łatwy dostęp do niektórych niezbędnych miejsc:

  • 2 minuty do autostrady TEM
  • 5 minut do linii metra Kadıköy
  • 5 minut do Kartal IDO
  • 15 minut od morza
  • 15 minut do lotniska Sabiha Gokcen
  • 18 minut do 15 lipca Most Męczenników.
Zespół mieszkaniowy Novye kvartiry-penthausy v kompleksa s infrastrukturoy v rayone Avsallar
Avsallar, Turcja
Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Stay Property oferuje nowe apartamenty Avsallare. Kompleks mieszkaniowy prezentuje penthouse 2 + 1 o powierzchni 105 m2. Odległość od morza 960 metrów. Idealne połączenie plaż i lasów: region Avsallar znajduje się tuż przy wybrzeżu Morza Śródziemnego, w otoczeniu gęstych lasów iglastych. Słynny z piaszczystych plaż i lasów iglastych Avsallar słusznie zasługuje na tytuł najbardziej zielonego przedmieścia Alanyi. Infrastruktura Avsallar: Obszar ten znajduje się 20 km od centrum Alanyi od strony plaży Kleopatra i 95 km od lotniska w Antalyi. Transport publiczny biegnie wzdłuż morza. Z infrastruktury w Avsallar podstawowe jest wszystko, czego potrzebujesz, w tym bazar rolniczy, supermarkety sieciowe, kantory wymiany walut, bankomaty i różne usługi. Łatwo jest znaleźć duży wybór restauracji, piekarni, tureckich kawiarni. Obszar aktywnie się rozwija, a nowe apartamenty w Avsallar są łatwe do znalezienia, a domy mają zarówno elegancką, jak i skromną infrastrukturę.
Zespół mieszkaniowy Novyy investicionnyy proekt v rayone Okurdzhalar
Akarca, Turcja
Poddaj się: 2025
Deweloper: Stay Property
Stay Property oferuje nowe apartamenty w dzielnicy Okurjalar - Alanya. Kompleks mieszkaniowy obejmuje apartamenty o układzie 2 + 1, 3 + 1.Powierzchnia apartamentów wynosi od 75 do 98 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 400 metrów. Obiecująca dzielnica Alanyi z dużą liczbą hoteli i rozwiniętą turystyką. Jest tylko kilka kompleksów mieszkalnych, ale to tylko kwestia czasu. Okurzhar ma wiele prostych tureckich domów, od czasu do czasu na sprzedaż dostępne są gotowe mieszkania w domach z basenami. Nowe budynki Okurjalar charakteryzują się kompletną infrastrukturą i stosunkowo niskimi cenami mieszkań. Obszar ten jest dogodnie usytuowany w pobliżu kilku dużych miast: na zachodzie, 28 km na zachód od Manavgat i 85 km od Antalyi z międzynarodowym lotniskiem, 26 km na wschód - Alanya, plaża Kleopatra. Również w pobliżu Side, Belek i innych pięknych kurortów. Słynna plaża Ingecum znajduje się 3 km od hotelu. Wokół znajduje się wiele lasów, piękne zakątki natury do relaksu i spacerów. Okurzhalar ma restauracje, tureckie kawiarnie. Obszar ten słynie z wyboru centrów handlowych z butikami i pamiątkami, innymi towarami: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Są tam supermarkety, sklepy, apteki w Okurjalar. We wtorki i czwartki działa turecki bazar rolniczy. 
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