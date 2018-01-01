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Kompleks mieszkalny A New House From The Developer

Demirtas, Turcja
od € 108,000
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Kompleks mieszkalny A New House From The Developer
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O kompleksie

Новый жилой комплекс на этапе строительства в 850 м до Средиземного моря.

Концепция дома построена на единении с природой и жизнью в уютном районе города. Демирташ предоставляет своим жителям чистейшие пляжи, хорошо развитую городскую инфраструктуру, бли. Каждый сможет найти по душе то, что ему близко!

В 250 м от дома находится супермаркет и остановка общественного транспорта, 400 м от дом проходите. Так же здесь расположены школа, поликлиника, парк разбитый вдоль горной реки со спортивнымии идетск.

На автобусе, проходящем имо дома легко можно доехать до центра Алании, Махмутлара, Газипаши или д. До аэропорта всего 20 минут на такси.
Хорошо продуманная социальная инфраструктура комплекса позволит вам вести активный образ жизни, да! Кодовой доступ в дом, система камер видеонаблюдений позволят не пеживать за безопасность ваших ро.

 

Lokalizacja nowego budynku
Demirtas, Turcja
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Zespół mieszkaniowy A New House From The Developer
Demirtas, Turcja
od € 108,000
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Inne kompleksy
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Poddaj się: 2024
Deweloper: Stay Property
Stay Property oferuje nowe apartamenty w dzielnicy Mahmutlar-Alania. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 63 do 166 m2. Odległość do morza wynosi 700 metrów. Od razu zauważamy, że Mahmutlar jest najpopularniejszym obszarem. Według nowych danych populacja Mahmutlar rośnie najszybciej i wynosi ponad 53 tysiące osób, aw sezonie 3-4 razy więcej. Obszar ten jest jak najbardziej zabudowany, najbardziej popularny wśród obcokrajowców i zawsze № 1 na rynku nieruchomości w Alanyi pod względem popytu na mieszkania. Wyjaśnienie tego jest proste: w Mahmutlar idealne połączenie ceny, jakości, a także dużej liczby ofert dla dowolnego budżetu.  Jednocześnie nie należy zapominać, że w nowych domach Mahmutlar doskonała infrastruktura, a także infrastruktura dzielnicy jako całości, jest na najwyższym poziomie. Infrastruktura Mahmutlar: oprócz ogromnej liczby restauracji, sklepów, supermarketów, dwa rynki rolne, w Mahmutlar, wkrótce duże centrum handlowe Mahmutlar AVM o powierzchni 20 000 m2 będzie działać na terenie sobotniego targu, centrum kultury na działce o powierzchni 10 tysięcy m2, Kompleks sportowy MahmutlarSpor i inny projekt, w tym boisko do koszykówki, kort tenisowy, szatnie i strefy społeczne, a także różne obiekty komercyjne w aktywnie zabudowanej części ulicy Ataturk.
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turcja
Deweloper: TRANIO

Oferujemy luksusowe apartamenty o różnych układach. Każde mieszkanie ma przestronny taras, widok na morze i miejsca parkingowe.

Rezydencja przy plaży składa się z czterech budynków i oferuje piękny ogród krajobrazowy, taksówkę wodną, usługi konsjerża, centrum fitness, jogę i pilates, aerobik i studia taneczne, stawy, tarasy widokowe, ścieżki spacerowe i rowerowe, place zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki i tenisa, baseny, spa, restauracje, siłownie.

Opcje mieszkań
  • Apartament z jedną sypialnią o powierzchni od 88 m2 do 104 m2 - od 814 370 USD do 960 177 USD
  • Apartament z dwiema sypialniami o powierzchni od 105 m2 do 270 m2 - od 972 014 USD do 2 478 621 USD
  • Apartament z trzema sypialniami o powierzchni od 171 m2 do 236 m2 - od 1 574 326 USD do 2 172 418 USD
  • Apartament z czterema sypialniami o powierzchni od 235 m2 do 277 m2 - od 2 162 783 USD do 2 549 643 USD
  • Apartament z pięcioma sypialniami o powierzchni od 2 278 126 USD do 3 441 275 USD
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest w pobliżu parku, centrów handlowych i restauracji, przystani jachtowej, szpitali i szkół prywatnych, w odległości spaceru od pięciogwiazdkowych hoteli i wybrzeża.
Zespół mieszkaniowy Novyy masshtabnyy proekt v zelenom rayone Alanii - Avsallar
Avsallar, Turcja
Poddaj się: 2025
Deweloper: Stay Property
Stay Property oferuje nowe apartamenty w okolicy Avsallar-Alania. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 51 do 130 m2.Odległość do morza wynosi 900 metrów. Nowa nieruchomość w Avsallar ma duży potencjał wynajmu. Obszar ten jest uważany za jeden z najlepszych do relaksu na morzu, w otoczeniu pięknej przyrody Turcji. Avsallar jest usiany zielenią, cichy i przytulny. Istnieje podstawowa infrastruktura, w tym szkoły, punkt pierwszej pomocy. W środy znajduje się duży bazar rolniczy, kantory wymiany walut, bankomaty, apteki, liczne restauracje, kawiarnie. Główna ulica w koronach drzew ma szczególną atmosferę turystyczną. W ostatnich latach na całym obszarze odbywa się aktywny rozwój, w tym rozwój wolnych odcinków dalej od morza. Nieruchomości w Avsallar są poszukiwane zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały. Dzięki temu Avsallar ma i potrzebuje infrastruktury do codziennego życia.
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