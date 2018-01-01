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Kompleks mieszkalny Real estate in Mahmutlar

Mahmutlar, Turcja
od € 145,000
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Kompleks mieszkalny Real estate in Mahmutlar
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O kompleksie

Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика

Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь.

Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся паралельно морю: набережная, Барбарости Ат. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленостью более 500-600 м от мо. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популярныекагазин.

Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры.

На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбранные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодеван.

Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в сторону. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут.

Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфрастуры и, при этом, о. Это идеальное сочетание для отдыха!

На территории резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, даже не. Инфраструктура резиденции состоит:

  • Бассейн во дворе с детским отделением
  • Детская площадка в саду
  • Беседка
  • Мангал в зоне для барбекю
  • Крытый бассейн для зимнего времени
  • Кафе и бар
  • Фитнес салон
  • Турецкая баня – Хаммам
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Детская игровая комната

Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на територию, и система камерви.

Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. Вухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина.

Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам найти лучшую недвижимость и разработают индивидуальный план поку. Оставьте свои контакты, воспользовавшись формой на сайте.

 

Lokalizacja nowego budynku
Mahmutlar, Turcja
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NSM Real Estate działa dla Ciebie od 11 lat. To nie jest nowo utworzona firma z branży nieruchomości w Turcji, ale duży przyjazny zespół profesjonalistów. Budujemy domy wysokiej jakości, które spełniają wszystkie nowoczesne standardy i standardy określone przez państwo, a także jesteśmy licencjonowaną agencją sprzedaży nowych budynków i mieszkań od właścicieli, willi, lokali handlowych i zarządzamy mieszkaniami naszych klientów. Po zbudowaniu przejrzystego systemu marketingowego nasza firma z powodzeniem weszła na rynek Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i innych krajów WNP. Wieloletnie doświadczenie menedżerów pozwala zapewnić najlepszą obsługę bez żadnego ryzyka. Możesz być absolutnie pewien opłacalnej oferty, ponieważ Twoje indywidualne potrzeby są dla nas główną wskazówką!
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W prestiżowej dzielnicy Oba planowany i opracowany projekt mieszkaniowy z dobrymi szczegółami, który zadowoli właścicieli nieruchomości. Lokalizacja projektu znajduje się 1900 metrów od turkusowej plaży Alanya i 1000 metrów od centrum Oba. Różne rodzaje mieszkań są odpowiednie dla każdego kupującego i jego budżetu, a narzędzia sprawiają, że projekt jest bardziej atrakcyjny. Projekt składa się z 3 bloków, każdy z 4 piętrami, w sumie 96 mieszkań.
Rodzaje mieszkań są następujące:
-Apartamenty z 1 sypialnią: 48 m2, 50 m2 i 54 m2
-Mieszkanie z 2 sypialniami ( oddzielna kuchnia ): 90 m2, 100 m2 i 130 m2
- Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami na dachu: 80 m2 i 100 m2
- Dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami na dachu: 115 m2, 145 m2 i 150 m2
Możesz zapłacić z góry 30% kosztów mieszkania i zapłacić pozostałą kwotę w równych częściach do końca budowy bez odsetek.

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