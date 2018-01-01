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Willa Luxury villa with sea view in Alanya

Kargicak, Turcja
od € 440,000
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Willa Luxury villa with sea view in Alanya
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O kompleksie

Роскошная вилла с видом на море в Алании

Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видмаи на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не пекрывать вид другим домам.

В Каргыджаке прекрасные галечные пляжи с пологим входом воду. Все пляжи оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми. Работаю пляжные кафе со средиземноморской кухней и напитками.

Каргыджак отлично подойдет для тех, кто ценит личный комфорт и открытое пространство. Большинство квартир и вилл обладает изумительным видом на всю Аланию и ее достопримечательности.

Проект состоит из 12 частных вилл с собственным бассейном и територией, которые построеныкна холме. Каждой вилле принадлежит земельный участок с ландшафтным дизайном от 300 до 463 кв.м., а плсщадь дм. Планировка вилл есть 3 + 1 и 4 + 1.

Во всех виллах будет выполнен ремонт, дома будут подготовлены к заселению. Кухня – салон американского типа, со встроенной кухонной мебелью с гранитной столешницей и выхо. В кухне установлены вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф. В ванной комнате установлена сантехника и мебель. Каждая вилла оснащена теплым полом, видеодомофоном и системой « умный дом ».

На территории комплекса вилл будет доступна инфраструктура пятизвездочного отеля. Будут доступны:

  • бассейн
  • крытый бассейн
  • детский бассейн
  • аквапарк
  • СПА- комплекс: сауна, парная, хамам, джакузи
  • фитнес
  • фитнес салон
  • кинотеатр
  • детская площадка, детская игровая комната
  • Теннисный корт, баскетбольная площадка,
  • Игровая комната: настольный теннис, бильярдная
  • Охрана, система камер видеонаблюдение
  • Парковка
  • Зона для барбекю
  • Продуктовый магазин

 

Окончание строительства запланировано на декабрь 2023 года. Для каждого клиента есть беспроцентная рассрочка от застройщика и индивидуальные условия оплаты.

Менеджеры Alanya Investment помогут выбрать дом вашей мечты и согласуют индивидуальные условия приобретение. Напишите нам, и мы свяжемся с вами.

Lokalizacja nowego budynku
Kargicak, Turcja
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Zbudowany z 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem i wysokiej jakości budową, projekt z dumą przedstawia najbardziej prestiżowy projekt Turcji, Konakları, według własnych upodobań. Projekt, który składa się tylko z 85 prywatnych rezydencji na 100 000 m ² ziemi, jest lasem o łącznej powierzchni 60 000 m ² nienaruszonych, wielowiekowych drzew. obejmuje pole. Z zielenią o powierzchni 75 000 metrów kwadratowych jest to jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska projektów w naszym kraju. W Stambule czekają na Ciebie najpiękniejsze miasto na świecie, wspaniałe rezydencje, wyposażone w unikalne piękno tradycyjnej europejskiej architektury klasycznej i wszystkie niezbędne elementy współczesności, ich szanowani właściciele.

UDOGODNIENIA SPOŁECZNE
- kryte i zewnętrzne baseny olimpijskie
- Spa
-Gyms
- Stawy
- kina
-Sale gier
- Klub towarzyski
- sklepy
- kawiarnia
- Sportowe boisko sportowe
- Kryte boisko do koszykówki
-Sklep spożywczy ( „centrum makro” )
- włoska restauracja
Willa Roskoshnye villy v Antalii
Antalya, Turcja
Poddaj się: 2023
Deweloper: FOA INVEST

Nowy kompleks mieszkaniowy luksusowych willi położony nad brzegiem zatoki Kalkan, w pobliżu miasta Kash w prowincji Antalya. 

Projekt składa się z 27 willi i oferuje 11 rodzajów w pełni wyposażonych domów letniskowych z malowniczym widokiem na Morze Śródziemne. Pierwsza faza projektu składa się z 6 bloków, wzniesiony na powierzchni 2500 metrów kwadratowych i podzielony na bloki: A, B, C1, C2, C3, D. 

Infrastruktura zewnętrzna:

  • Lotnisko Dalaman - 1 godz. 50 minut.
  • Autostrada D-400 - 1 min.
  • Kalkan Yat Limanı Marina - 8 min.
  • Kalkan Public Beach - 9 min.
  • Plaża grobowa Likiy - 8 min.
  • Starożytne miasto Patara to 15 minut.
  • Dworzec autobusowy w Kalkan - 4 min.
  • Park dla dzieci - 9 min.
  • Park Narodowy Saklykent - 50 min.
  • Szpital Kash Devlet - 23 min.
  • Groby Likiy - 30 min.

Główne zalety:

  • Wysokie zwroty z inwestycji
  • Nowoczesna elegancka architektura
  • Malowniczy widok na morze
  • Klimat śródziemnomorski

 

Projekt jest kompleksem mieszkalnym składającym się z 6 bloków luksusowych willi, różnych rodzajów układów: od 4 + 1 do 5 + 1, których powierzchnia waha się od 94 do 261 metrów kwadratowych. Wszystkie wille mają tereny krajobrazowe z wystrojem krajobrazu, a także własny basen z malowniczym widokiem na morze. 

 

Infrastruktura wewnętrzna:

  • Basen odkryty
  • Hamam
  • Sauna
  • Architektura krajobrazu
  • Jacuzzi
  • Centrum fitness
  • Bar
  • Sala kinowa
  • Kryty basen z podgrzewaną wodą
  • 24-godzinna ochrona
  • 24-godzinny nadzór wideo
  • Szeroki taras przy basenie


    Projekt domu letniego, z przemyślaną elegancką architekturą, nowoczesnym designem i malowniczym krajobrazem, który jest odpowiedni zarówno dla wypoczynku, jak i życia dla całej rodziny, oraz dla opłacalnych inwestycji. 

 
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Poddaj się: 2022

ZESPÓŁ PROJEKTU DOŚWIADCZENIA Obszar projektu: 4 536 m2

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Całkowita liczba willi: 11 Lokalizacja: Kargicak / Alanya / Antalya

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Odległość do centrum Alanyi - 12 km

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Lotnisko Gazipasha: 23 km lotnisko w Antalyi: 130 km

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Odległość ptaka od morza: 550 m

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Odległość samochodem do morza: 1200 m

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Odległość do punktu sprzedaży: 1000 m WILLENTIVITY Działka w willi m2: od 400 m2 do 650 m2 Dekanat Decanat ( od 400 m2 do 650 m2 ).

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Całkowita powierzchnia willi: 330 m2

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Całkowita powierzchnia willi: 275 m2 Wille składają się z 4 + 1. Każde piętro ma klimatyzację i 2 łazienki dla rodziców. Wszystkie łazienki mają wbudowane zestawy prysznicowe i prysznic.

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W każdym pokoju z widokiem na morze.

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W salonie znajduje się kominek z bioetanolem.

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Każda willa ma własny ogród i własny basen.

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Baseny te są systemem odpieniacza z powłoką antybakteryjną oraz małymi basenami energetycznymi i oszczędzaniem wody. Długa żywotność i koszty utrzymania są bardzo niskie.

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Zewnętrzne fasady willi są izolowane przez ciepło i zimno, a farby zewnętrzne mogą wytrzymać wiele lat, od wycieków i pęknięć po korozję, która może być narażona na wygląd. ( nie pojawią się żadne problemy oprócz przebarwień )

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Wszystkie pokoje mają linie klimatyzacyjne i są montowane w jednym miejscu na fasadzie.

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Centralny system miotły został zbudowany do użytku we wszystkich pokojach i miejscach publicznych.

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Aby objąć wszystkie piętra willi, zbudowano system ogrzewania podłogowego z wodną wodą.

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Podłogi willi i wokół fundamentów były odizolowane od wody i wilgoci, z wyjątkiem linii wodnych.

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Zastosowano izolowane termicznie wyroby stolarskie z aluminium, które były skuteczne w przypadku zimna i ciepła, wygodny system oszklenia gazowego ( ) br / Drzwi willi są wykonane w całości z materiału drzewnego, szafki kuchenne i inne meble wykonane są z bardzo szerokiej lakierowanej farby, która zachowuje swój kolor przez wiele lat.

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Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor i linię satelitarną.

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