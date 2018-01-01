Willa Luxury villa with sea view in Alanya

Роскошная вилла с видом на море в Алании

Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видмаи на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не пекрывать вид другим домам.

В Каргыджаке прекрасные галечные пляжи с пологим входом воду. Все пляжи оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми. Работаю пляжные кафе со средиземноморской кухней и напитками.

Каргыджак отлично подойдет для тех, кто ценит личный комфорт и открытое пространство. Большинство квартир и вилл обладает изумительным видом на всю Аланию и ее достопримечательности.

Проект состоит из 12 частных вилл с собственным бассейном и територией, которые построеныкна холме. Каждой вилле принадлежит земельный участок с ландшафтным дизайном от 300 до 463 кв.м., а плсщадь дм. Планировка вилл есть 3 + 1 и 4 + 1.

Во всех виллах будет выполнен ремонт, дома будут подготовлены к заселению. Кухня – салон американского типа, со встроенной кухонной мебелью с гранитной столешницей и выхо. В кухне установлены вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф. В ванной комнате установлена сантехника и мебель. Каждая вилла оснащена теплым полом, видеодомофоном и системой « умный дом ».

На территории комплекса вилл будет доступна инфраструктура пятизвездочного отеля. Будут доступны:

бассейн

крытый бассейн

детский бассейн

аквапарк

СПА- комплекс: сауна, парная, хамам, джакузи

фитнес

фитнес салон

кинотеатр

детская площадка, детская игровая комната

Теннисный корт, баскетбольная площадка,

Игровая комната: настольный теннис, бильярдная

Охрана, система камер видеонаблюдение

Парковка

Зона для барбекю

Продуктовый магазин

Окончание строительства запланировано на декабрь 2023 года. Для каждого клиента есть беспроцентная рассрочка от застройщика и индивидуальные условия оплаты.

Менеджеры Alanya Investment помогут выбрать дом вашей мечты и согласуют индивидуальные условия приобретение. Напишите нам, и мы свяжемся с вами.