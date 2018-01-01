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Kompleks mieszkalny Apartments in the Residence

Avsallar, Turcja
od € 165,000
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Kompleks mieszkalny Apartments in the Residence
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O kompleksie

Авсаллар на карте находится в 35 км запад от Алании. Растояние до международного аэропорта Анталии 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристы выбирают Авсаллар за роскошные песчаные пляжи, бескрайние хвойные леса и мягкий климат. Круглый год в Асалларе отдыхают люди со всех уголков земного шара и у вас есть возможность сдтлать.

Погода в Авсалларе летом + 30о С в среднем и + 15 о С зимой.

 

Жилые комплексы Авсаллар занимают большую площадь и почти все имеют широкую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхать круглый год. В Авсаларе находятся супермаркеты, овощные и мясные лавки, еженедельно проходят фермерские рынки. На фермерском рынке вы можете приобрести свежие фрукты и овощи, домашние сыр и творог, разнкобразны.

 

Через Авсаллар проходят автобусы в направлении центра Алании и Манавгата. Там вам будут доступны торговые центры, кинотеатр, боулинг, ночные клубы и изысканные рестораны с. Автобусные остановки расположены как на набережной, так и на основных улицах Авсалара. Для вызова службы такси – достаточно нажать кнопку вызова у ворот вашего дома.

 

Район Авсаллар выбирают семейные люди и последователи экологически чистой жизни. Квартиры в жилых комплексах Авсаллара пользуются высоким спросом среди туристов и хорошо сдаютсянв.

 

Жилой комплекс будет состоять из 2 блоков на 5 и 7 этажей. Доступны квартиры планировкой 1 + 1, 2 + 1, дуплекс 2 + 1, дуплекс 3 + 1, всего 50 квартир. Два жилых блока объединены общей территорией и инфраструктурой.

 

Для жителей и гостей резиденции Eden Garden на территории доступы: открытый и крытый бассейны, лаунж зона, ка. Автопарковка на территории, территория охраняемая, с круглосуточным видеонаблюдением по периметру.

Начало строительства – декабрь 2021 года.

Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

 

Купить квартиру в Алании просто как никогда. Квартиры на этапе строительства доступна для приобретения с беспроцентной рассрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначальный взнос составляет 30%, остальная сумма вносится равными частями поквартально или пме.

 

Кроме пляжей и хвойных лесов, в Авсалларе доступны активные виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, сплавы по горной реке, погружение с аквалангом.

Lokalizacja nowego budynku
Avsallar, Turcja
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Deweloper: Stay Property
Stay Property oferuje nowe apartamenty w Okurjalar - Alanya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 2 + 1, 4 + 1, 5 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 68 do 177 metrów kwadratowych. Odległość od morza 580 metrów. Obiecujący obszar Alanyi z dużą liczbą hoteli i rozwiniętą turystyką. Jest tylko kilka kompleksów mieszkalnych, ale to tylko kwestia czasu. Okurzhar ma wiele prostych tureckich domów, od czasu do czasu na sprzedaż dostępne są gotowe mieszkania w domach z basenami. Nowe budynki Okurjalar charakteryzują się kompletną infrastrukturą i stosunkowo niskimi cenami mieszkań. Obszar ten jest dogodnie usytuowany w pobliżu kilku dużych miast: na zachodzie, 28 km na zachód od Manavgat i 85 km od Antalyi z międzynarodowym lotniskiem, 26 km na wschód - Alanya, plaża Kleopatra. Również w pobliżu Side, Belek i innych pięknych kurortów. Słynna plaża Ingecum znajduje się 3 km od hotelu. Wokół znajduje się wiele lasów, piękne zakątki natury do relaksu i spacerów. Okurzhalar ma restauracje, tureckie kawiarnie. Obszar ten słynie z wyboru centrów handlowych z butikami i pamiątkami, innymi towarami: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Są tam supermarkety, sklepy, apteki w Okurjalar. We wtorki i czwartki działa turecki bazar rolniczy. 
Zespół mieszkaniowy Proekt elitnogo zhilya v rayone Demirtash
Demirtas, Turcja
Poddaj się: 2024

Elka Homes przedstawia nowy projekt inwestycyjny w okolicy Demirts.

Demirtash jest jednym z najspokojniejszych i najspokojniejszych miejsc, w których będzie zlokalizowany nasz kompleks. Są wspaniałe plaże, na których jest niewielu wczasowiczów, czysta woda morska i lasy iglaste, ekologicznie czysta przyroda.

 

Kompleks znajduje się na terytorium 4227 m ² i będzie się składał z jednego bloku mieszkalnego, 7 pięter o łącznej złożoności 72 mieszkań. 

Istnieją apartamenty o powierzchni 1 + 1 49 mkw., 2 + 1 mieszkania o powierzchni 68 mkw. i 2 + 1 dupleks z 68 mkw. -138 mkw..

Wszystkie apartamenty są wynajmowane z wysokiej jakości czystą dekoracją, instalacją wodną, zestawem kuchennym. 

Infrastruktura kompleksu obejmie otwarty i kryty basen, park wodny, łaźnię turecką, saunę, łaźnię parową, pokój relaksacyjny, centrum fitness, kino, pokój zabaw dla dzieci, ochroniarzy 7/24, ochronę kamery, parking, generator i bezpłatny internet.

 
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v stroyaschemsya komplekse - Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Prezentujemy nowe mieszkania w Mahmutlar. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 50 do 145 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 800 metrów. Mahmutlar jest najpopularniejszym obszarem, jeśli mówimy o nowych budynkach. Oto duży wybór nowych i płynnych nieruchomości, zarówno domów klasy ekonomicznej, jak i szanowanych kompleksów mieszkalnych. Kolejną niezaprzeczalną zaletą przy zakupie nowego mieszkania w Mahmutlar jest możliwość uzyskania nieoprocentowanych rat od dewelopera, nie działa we wszystkich projektach, ale nadal, warto na to zwrócić uwagę. Ogólnie rzecz biorąc, Mahmutlar jest najbardziej zamieszkałym i wygodnym miejscem do stałego życia w Alanyi. Chociaż Mahmutlar jest oddalony od centrum Alanyi, na głównych ulicach Barbaros, Ataturk i promenada są zawsze zatłoczone, infrastruktura, handel i restauracje działają przez cały rok. To autonomiczne miasto, w którym jest wszystko na całe życie i ruchliwe wakacje. 
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