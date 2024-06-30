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Kompleks mieszkalny Residence in Alanya

Demirtas, Turcja
od € 125,000
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Kompleks mieszkalny Residence in Alanya
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O kompleksie

Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к шиоким. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бадсейн. Он придется по душе последователям эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькия кес.

Пляжи Демирташа долгое время были « дикими ».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевани. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентхаусов 2 + 1.

Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной сто. Можно сразу завозить мебель и жить.

Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская игровая комната
  • Теннисный корт / баскетбольная площадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру ва. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года.

Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобрете надежного помощника, который поможет подобрать ваш ваиант.

Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, со.

В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на територии доступны большая детскадя пло.

Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно.

Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазиныеиз.

Вам понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.

 

Lokalizacja nowego budynku
Demirtas, Turcja
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Rezydencja oferuje całodobową ochronę, basen, siłownię, boiska do koszykówki i tenisa, łaźnię turecką, ścieżki spacerowe i rowerowe, kino na świeżym powietrzu, tereny zielone, parking.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura
  • Autostrada TEM - 5 minut
  • Lotnisko w Stambule - 40 minut
  • Centrum handlowe - 5 minut
  • Szpital - 5 minut
  • Szkoła - 1 minuta
  • Kanał Stambułski - 8 minut
  • Stacja metra - 12 minut
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v centre Alanii
Alanya, Turcja
Poddaj się: 2024

Nowoczesny kompleks będzie położony w dogodnej okolicy, w centrum miasta i 450 metrów od jednej z najlepszych plaż w południowej Turcji – Cleopatra Beach. Dobrze wyposażony projekt mieszkaniowy w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Alanyi; Stanowi także wyjątkową okazję inwestycyjną.

Kompleks będzie reprezentowany przez dwa 5-piętrowe bloki mieszkalne dla 42 mieszkań o różnych układach. Pierwsze piętra są przeznaczone dla strefy społecznej i lokali handlowych, więc podłogi mieszkalne zaczynają się na poziomie 2. ( rosyjskiej podłogi ). Kompleks położony jest na powierzchni 2746 m2 z bogatą infrastrukturą wewnętrzną.

Kompleks znajduje się obok drogi powiatowej, co pozwala szybko dostać się do dowolnego obszaru miasta. Ponadto w pobliżu domu znajdują się wszystkie niezbędne i ważne obiekty sfery społecznej: sklepy, szkoły, apteki, szpitale, dworzec autobusowy, basen i stadion, place zabaw, restauracje itp.

Koniec budowy: 30.06.2024.

Infrastruktura:

• Generator
• Sala fitness
• Sauna / Jacuzzi / łaźnia parowa
• Odkryty basen ze wzgórzem wodnym
• Plac zabaw / pokój dziecięcy
• Bar przy basenie
• Obszar rozliczeniowy
• Bezpieczeństwo 24/7 i nadzór wideo

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