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Kompleks mieszkalny Real estate in Alanya: From the developer

Karakocali, Turcja
od € 297,500
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Kompleks mieszkalny Real estate in Alanya: From the developer
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O kompleksie

Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет городакиены.

Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы.

В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ.

Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры.  Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на терито. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же.

Вилом комплексе доступны планировки 1 + 1 садовый дуплекс собственным бассейном, 2 <TA. Вуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей квартире будет установлена система подогрева полов, а кварт.

Инфраструктура комплекса:

  • Сервисный автобус до моря для жителей комплекса
  • Летний бассейн с аквагорками в саду
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Корт для тенниса, баскетбола, волейбола
  • Детская площадка
  • Парковка на 62 автомобиля
  • СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зона отдыха
  • Фитнес салон
  • Кинотеатр
  • Игровая комната для детей
  • Комната для отдыха

Фундамент и крыша комплекса имеют дополнительную гидроизоляцию, что бы избежать повышенной влажнот.

Купить квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройщика с первоначальным взносом 40% до июня 2023 года.

Менеджеры компании Alanya Investment не только подберут для вас выгодные квартиры, но, так же, помогут офорить.

 

Lokalizacja nowego budynku
Karakocali, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Real estate in Alanya: From the developer
Karakocali, Turcja
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Kompleks z terenem krajobrazowym będzie położony w samym centrum Alanyi na działce o powierzchni 1072 m2. Wewnętrzna przestrzeń dzielnicy jest wyposażona, biorąc pod uwagę potrzebę spokoju i ciszy przyszłych mieszkańców, a pełnoprawna infrastruktura zapewni mieszkańcom własne: basen, plac zabaw, sauna, sala fitness i wiele więcej. Ponadto rozwinięta infrastruktura obszaru, w którym znajduje się kompleks mieszkalny, obejmuje przedszkola, szkoły, sklepy, apteki, oddziały banków, sklepy spożywcze i sprzęt, szpital i klinikę, kawiarnie i restauracje, apteki, oddziały banków. Bezpieczeństwo życia i rekreacji w kompleksie zapewni system kontroli dostępu dla mieszkańców i system nadzoru wideo, a także komunikacja konsjerża i domofon, co zapewni dodatkową kontrolę i wygodną wizytę w kompleksie mieszkaniowym przez zaproszonych gości.   Rozpoczęcie budowy: 15.10.2022 Data zakończenia: 12.12.2023 System płatności ratalnej jest ważny na 50% płatności. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o projekcie, kontaktując się z nimi!
Zespół mieszkaniowy Appartamenty v stroyaschemsya ZhK biznes-klassa v rayone Maltepe
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Poddaj się: 2025
Deweloper: Stay Property
Stay Property oferuje nowe apartamenty w Stambule – dzielnicy Maltepe. W kompleksie mieszkalnym przedstawiono następujące układy: 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 6,5 + 1.Powierzchnia mieszkania wynosi od 123 do 272 m2.Stambuł jest największym miastem w Turcji, które znajduje się jednocześnie w dwóch częściach świata: Europie i Azji. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego, oddzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą Turcji, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebkowa historia z majestatycznymi meczetami, unikalne dziedzictwo kulturowe, tysiące zabytków. Dlatego kupując mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Projekty nieruchomości budowane są w nowoczesnym Stambule, co zaskakuje ich zasięgiem i poziomem komfortu. Powstają tutaj kompleksy o oryginalnej architekturze, a ostatnio popularne są koncepcje kurortu, w których znajdują się baseny wewnętrzne i zewnętrzne, tereny rekreacyjne, spa.
Zespół mieszkaniowy Novye kvartiry v proekte s bogatoy infrastrukturoy - Oba
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Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Agencja nieruchomości Stay oferuje nowe apartamenty w okolicy Oba. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 55 do 245 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 2500 metrów. Kiedy nasi klienci mają problem z zakupem nowego mieszkania w okolicy ze wszystkimi korzyściami i doskonałymi sąsiadami Europejczyków, jesteśmy w pełni pewni, że oferujemy nowe apartamenty w Ob.  Oba są idealne dla rodzin, które chcą mieszkać w pobliżu centrum Alanyi, mając jednocześnie wszystko, co najlepsze w Alanyi. Infrastruktura obszaru Oba: centrum handlowe Alanyum, Neva Outlet, Kipa, metro, supermarkety sieciowe Bim, A101, Şok, Migro, supermarket sprzętowy Koçtaş, sklep technologiczny Vatan, Również w obu jest największy szpital państwowy w Alanyi. Dla wszystkich grup wiekowych przypisane są: prestiżowe tureckie szkoły prywatne i uczelnie « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », najlepsze szkoły miejskie, przedszkola, otworzyła się szkoła z rosyjskojęzycznymi nauczycielami. Istnieją również prywatne szkoły różnych technik, Waldorf School, Amerikan Kültür College.
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