Kompleks mieszkalny New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey

Yaylali, Turcja

Poddaj się: 2023

Unikalne apartamenty na sprzedaż w Kestel, odzwierciedlające spokojny śródziemnomorski styl życia, oferują wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu i aktywnego życia. Projekt inwestycyjny, który zostanie ukończony do września 2023 r., Jest specjalnie zaplanowany dla tych, którzy cenią sobie komfort, luksus i wolą to, co najlepsze. Na sprzedaż dostępne są następujące układy mieszkań: 1 + 1 i 2 + 1 od 58m2. do 75 m2.

Wiele obiektów infrastruktury jest również objętych projektem, który jest budowany na łącznej powierzchni 969 m2. Dzięki bogatym możliwościom dla mieszkańców kompleksu zostaną utworzone strefy, w których będą mogli miło spędzić czas. Należą do nich odkryty basen, sauna, siłownia, kamelia, otwarty parking i generator. Terytorium kompleksu będzie strzeżone przez systemy nadzoru wideo 24/7.

Odległość od plaży wynosi zaledwie 250 metrów, do centrów handlowych i supermarketów można łatwo dotrzeć pieszo. Międzynarodowe lotnisko Gazipasha znajduje się 32 km od hotelu.

Początkowa rata wynosi 35%, saldo kwoty można zapłacić nieoprocentowaną ratą do końca budowy.