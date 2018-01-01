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Kompleks mieszkalny Kurt Suıte 20

Kargicak, Turcja
od € 155,900
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Kompleks mieszkalny Kurt Suıte 20
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O kompleksie

KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак

Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа.

Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В 300 м от дома проходит еженедельный фермерский рынок.

Набережная, в районе нашего Suit 20, имеет широкий галекдный пляж без плит, парковую зону с бескдками. По пляжу свободно гуляют павлины.

Инфраструктура жилого комплекса состоит из:

  • Бассейн ( 70 кв.м. )
  • Детская площадка
  • Фитнес зал
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Джакузи
  • Душевые, раздевалки, санузлы
  • Беседка
  • Парковка на территории

Растояния:

450 mm – до моря

1,5 км — поликлиника

25 км – до аэропорта Газипаши

6 км – госпиталь

15 км – центр Алании

450 m – автобусная остановка

1,5 км – до школы

250 mm — супермаркет




 

Квартира 1 + 1:
Кухня-гостиная американского типа: 19.00 m2

Спальня: 10,00 m2

Ванная комната: 4,00 m2

Балкон: 6,10 m2

Общая площадь: 39 M2 ( Брутто площадь 44 кв.м. )

 

Квартира-дуплекс 2 + 1


Кухня-гостиная американского типа: 25,00 m2 — 30,00 m2

Спальня 1: 10,50 m2 — 11,50 m2

Спальня 2: 12,00 m2 — 13,50 m2

Ванная комната: 4,00 m2

Ванная комната: 3,90 m2

Холл: 3,00 m2

Балкон: 6,10 m2 — 6,60 m2

Балкон 2: 6,00 m2

Дуплекс No: 16 — 72,70 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс No: 17 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс No: 18 — 80,30 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс No: 19 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2


 

Технические характеристики:

  • Толщина внутренних стен: 13 cm
  • Толщина внешних стен: 23 cm
  • Бетон: C30-C25
  • Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица
  • Гидроизоляция всех полов здания ( ванные комнаты и балконы )
  • Металлопластиковые стеклопакеты
  • Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием

Начало строительства: июнь 2022

Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023

План оплаты:

Первоначальный взнос:% 50

Скидка при оплате 100%: 3% от цены квартиры

 

Lokalizacja nowego budynku
Kargicak, Turcja
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Kompleks mieszkaniowy jest budowany zgodnie z projektem państwowym i finansowany przez gminę powiatu ( Başakşehir Belediyesi ), co daje pewność pomyślnego zakończenia budowy.

Cechy rezydencji:

  • siłownia
  • centrum spa z łaźnią parową, łaźnią turecką i sauną
  • parking kryty
  • całodobowa ochrona z nadzorem wideo
  • duże tereny zielone i salony zewnętrzne
  • place zabaw dla dzieci
  • basen
Zalety

Dobre zwroty z powodu wysokiego popytu na wynajem ze strony turystów medycznych.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Basaksehir to zielony obszar z chronionymi gajami, ogrodami botanicznymi i parkami krajobrazowymi. Ponadto największy zbiornik w Turcji, Sazlıdere, znajduje się w tym obszarze - miejscu odpoczynku dla miejscowej ludności.

Przy całej naturalnej obfitości w okolicy rozwija się także infrastruktura: istnieją trzy szpitale uniwersyteckie, międzynarodowa uczelnia TED i stadion olimpijski.

Obszar ten jest uważany za trzecie centrum Stambułu, miejscowi często nazywają go miastem zdrowia.

  • 9 minut jazdy samochodem do ogrodu botanicznego
  • 12 minut jazdy samochodem do autostrady E-5 i 5 minut do autostrady TEM
  • 12 minut jazdy samochodem do rezerwy
  • 15 minut spacerem do najbliższej stacji metra
  • 20 minut jazdy do zbiornika
  • 23 minuty jazdy samochodem na nowe lotnisko
  • 32 minuty jazdy samochodem do centrum miasta
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Kompleks mieszkaniowy jest częścią nowoczesnego projektu urbanizacyjnego, nadmorskiego miasta Stambuł z 55 km linii brzegowej.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Inne udogodnienia w projekcie obejmują centrum handlowe, szkołę, przedszkole, szpital, kawiarnie i restauracje z widokiem na morze, saunę, bar witaminowy, pokój PlayStation, sporty wodne, kort tenisowy, klub jeździecki, kino letnie, transfer co 15 minut i meczet.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt znajduje się w pobliżu wybrzeża Morza Marmara i 10 km od przyszłego nowego kanału, większego niż Bosfor.

Różne kawiarnie i restauracje z kuchniami z różnych krajów, apteki, przystanki autobusowe znajdują się w odległości spaceru.

Samochodem:

  • Centrum handlowe Marmara Park - 15 min.
  • Nowe lotnisko w Stambule - 50 min.
  • Autostrada E5 - 11 min
  • Nisantashi - 40 min
  • Plac Taksim - 40 min
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Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, słoneczne tarasy, centrum fitness, spa, łaźnię parową, klub dla dzieci i plac zabaw, sklepy, ścieżki spacerowe, parking, usługa konsjerża.

Zakończenie - grudzień 2024 r.

Wyposażenie i wyposażenie w domu
  • Domofon wideo
  • Klimatyzacja
  • Centralne ogrzewanie
  • Szafki kuchenne i urządzenia kuchenne ( kuchenka, piekarnik, zmywarka, okap kuchenny )
  • Podłogi laminowane
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Nieruchomość znajduje się w centrum miasta, w pobliżu mostów, lotniska, przystanków transportu publicznego.

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