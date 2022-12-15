Mieszkanie w Nowym Budynku Kurt Twin Towers

--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура.

Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS:

Бассейн ( 94 м2 )

Детский бассейн ( 8,60 м2 )

Детская площадка

Ландшафтный сад

Генератор

Барбекю

Беседка

Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

Зимний бассейн

Сауна

Турецкая баня - Хаммам

Паровая комната

Соляная комната

Фитнес

Массажный кабинет

Детская игровая комната

Бар, настольный теннис и бильярд

Библиотека

Кинотеатр

Музыкальная комната

Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и сподтивны.

Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга. Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

МОРЯ: 850 МТ

СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ

РЫНОК: 500 МТ

ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ

ЦЕНТР АЛАНЬИ: 10 км

ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км

АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строительства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый взнос 50% и остальная часть распределяется равными частями до апреля 2024 года.