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Mieszkanie w Nowym Budynku Kurt Twin Towers

Mahmutlar, Turcja
od € 124,900
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Mieszkanie w Nowym Budynku Kurt Twin Towers
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O kompleksie

--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура.

Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS:

  • Бассейн ( 94 м2 )
  • Детский бассейн ( 8,60 м2 )
  • Детская площадка
  • Ландшафтный сад
  • Генератор
  • Барбекю
  • Беседка
  • Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Зимний бассейн
  • Сауна
  • Турецкая баня - Хаммам
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Фитнес
  • Массажный кабинет
  • Детская игровая комната
  • Бар, настольный теннис и бильярд
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Музыкальная комната

Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и сподтивны.

Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

  • МОРЯ: 850 МТ
  • СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
  • РЫНОК: 500 МТ
  • ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
  • ЦЕНТР АЛАНЬИ: 10 км
  • ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
  • АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строительства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый взнос 50% и остальная часть распределяется равными частями до апреля 2024 года.

 

Lokalizacja nowego budynku
Mahmutlar, Turcja
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Zajęte terytorium rezydencji wyniesie 1640 m2. Liczba mieszkań — 24.

  • Data rozpoczęcia — 15.12.2022
  • Data zakończenia budowy — 31.12.2023

Układy mieszkań:

  • Apartamenty z jedną sypialnią 1 + 1, o powierzchni 58 m2
  • Dwupoziomowe czteropokojowe penthouse 3 + 1, o powierzchni 142 m2

Informacje o apartamencie:

  • Sprzątanie
  • Łazienka jest w pełni wyposażona w hydraulikę i prysznic
  • Sufity zawieszenia
  • Nowoczesne drzwi wewnętrzne

Nowy kompleks w Demirtash będzie wyposażony w pełną infrastrukturę, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Wszystkie apartamenty z czystą dekoracją, łazienkami i wyposażoną kuchnią.
A same mieszkania mają wygodny układ.

Złożona infrastruktura:

  • Basen odkryty
  • Basen dla dzieci
  • Jacuzzi
  • Sauna
  • Centrum fitness
  • Plac zabaw
  • Plac zabaw
  • Bilard
  • Miejsce do grillowania
  • Concierge
  • Bezpieczeństwo 24/7
  • Nadzór wideo 24/7
  • Otwarty parking
  • Winda
  • Generator
  • Odległość od morza: 1200 metrów
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