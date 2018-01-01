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Kompleks mieszkalny New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey

Goektuerk Merkez Mahallesi, Turcja
od € 419,153
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Kompleks mieszkalny New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
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O kompleksie

Oferujemy przestronne i komfortowe apartamenty z pięknymi tarasami i widokiem na las.

Rezydencja oferuje odkryte tereny sportowe, podgrzewany basen, ogrody krajobrazowe, całodobową ochronę, podziemny parking, łaźnię turecką i saunę, siłownię.

Zakończenie - grudzień 2024 r.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest w ekologicznej okolicy, w odległości spaceru od lasu, kilka kroków od szkół i centrów medycznych.

  • Lotnisko w Stambule - 10 minut
  • Autostrada paska - 10 minut
  • Levent - 15 minut
  • Maslak - 15 minut
  • Lotnisko - 13 minut
  • Stacja metra - 10 minut spacerem
  • Centrum handlowe - 15 minut
Lokalizacja nowego budynku
Goektuerk Merkez Mahallesi, Turcja
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Poddaj się: 2023

Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфраструктуро.

Махмутлар находится в 30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропорта городи Анта. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хороженала. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как Мардин, Пакукале. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в идеальнок систо.

Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях.

Из Махмутлара можно доехать до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300 м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберет вас. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплекс.

Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на территории комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес салон
  • Детская площадка
  • ТВ зал
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблюдения
  • Генератор
  • Парковка.

 

Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года.

Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей территории жилого комплекса будет функцио.

Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа ве.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островки для. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные строительные и отд. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры.

Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая территоридсво.

Покупая квартиру с Курт группп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менедур будт.

 

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

 
Apartamentowiec ROYAL TERRACE
Mersin, Turcja
od € 86,743
95 m² 1 apartament
Poddaj się: 2023
< p > Nieruchomości w Turcji Mercin Drodzy przyjaciele!< p > Agencja nieruchomości “ Well Homes Gayrimenkul ” jest szczęśliwy, Jesteś nowym projektem jednego z najlepszych programistów w mieście Mersin “ ROYAL TERRACE ” kompleks klasy LUX - od 95 000 € < p > Royal Terrace to wyjątkowy kompleks 500 metrów od plaży < p > Cena od dewelopera < p > 0% po 7 miesiącach. < p > Pierwsza stawka 50% < p > Obsługa transakcji < p > Obsługa klienta < p > Ekskluzywny projekt w rejonie Mezitli Teja 500 m od Morza Śródziemnego. < p > To tylko 15 minut do Mersin Marina. komunikacją miejską. < p > Tylko 25 minut do uniwersytetu. komunikacją miejską. < p > Składa się z pierwszego. Blok < p > Zamknięty obszar krajobrazu. < p > Przy sprzedaży układu 2 + 1 < p > Funkcje projektu: < p > Grill i relaks < p > Otwarte baseny dla dzieci i dorosłych < p > Otwarty parking < p > Platforma koszykówki < p > Plac zabaw dla dzieci < p/7 < p > Bezpieczeństwo 24/7 < p > Obszar krajobrazu < p > W pobliżu: sklepy, kawiarnie, apteka, sklepy mięsne i warzywne, piekarnie, szkoła, przystanek transportu publicznego. < p > Apartamenty w tym kompleksie są w pełni przygotowane do czystego wykończenia. < p > Cena obejmuje dekorację, zestaw kuchenny z granitowymi powierzchniami, meble w szafie. Sanitarne i wyposażenie łazienek premium. < p > Koszty: 2 + 1 ( 95 m ². ) od 95 000 € < p > Oferta: Marzec 2023 < p > Spójrz na fazę budowy < p > Dowiedz się więcej o tym i innych projektach: Anastasia < p > UWAGA: Rosnące ceny mieszkań w tym projekcie już wkrótce. < p > Nie przegap tego
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Alanya

Dystrykt Gikgilli ( otwarty dla VNZH )

Apartament 1 + 1

• Powierzchnia: 65 m2

• 2. piętro / 9 piętro budynek / budynek w wieku 8 lat

• Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD

• Klimatyzacja w każdym pokoju

• Salon z kuchnią – 26 m2

• Sypialnia – 14 m2

• Węzeł słoneczny 6 m2 - 1

• Balkon 15 m2 – 1

• Odległość od morza – 1000 m.

• Wschodnia strona

• Odkryty basen ze zjeżdżalniami, kryty basen, fitness, kręgielnia, plac zabaw, miejsce do grillowania, ogród

• Infrastruktura: Kompleks znajduje się w najbardziej prestiżowej dzielnicy w centrum Alanyi, w odległości spaceru od szpitala, metra, centrum handlowego Alanium, kawiarni, kawiarni, restauracji, barów, transportu publicznego i plaży.

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