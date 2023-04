Kompleks mieszkalny Goryaschee predlozhenie ot sobstvennika

Mahmutlar, Turcja

Nieruchomość oferuje zakup ceny początkowej dla inwestorów i możliwość zaoszczędzenia 15%. Dlaczego warto kupić nieruchomość w tym kompleksie - wprowadza ceny, aby zaoszczędzić - Lokalizacja: blisko plaży i udogodnień socjalnych Lokalizacja w Alanya Mahmutlar znajduje się 13 km od centrum Alanyi, 140 km od lotniska w Antalyi, 30 km od lotniska Alanya-Gazipasa, ten obiekt Mahmutlar znajduje się zaledwie 550 metrów od słynnej ulicy Barboros i zaledwie 700 metrów od plaży, a w odległości 100 metrów można znaleźć wszystkie sklepy na codzienne potrzeby, takie jak süpermarket, sklep spożywczy, restauracje, hotele, restauracje, wypożyczalnia samochodów, butik, piekarnia i kawiarnie. apteka, rzeźnik itp… Projekt został zbudowany przez znanego dewelopera w Alanyi i składa się z trzech jedenastopiętrowych bloków w sumie 228 mieszkań, w tym luksusowy apartament na poddaszu i penthouse. Kompleks mieszkaniowy ma dobrzezaprojektowany ogród, całodobowa ochrona z monitoringiem wideo, piękne wspólne przestrzenie krajobrazowe, fantastyczny basen do użytku rezydenta, tarasy słoneczne, które są idealne do relaksu i opalania, siłownia dla tych, którzy chcą mieć sprawne ciało i więcej Dostępne są różne rodzaje mieszkań, w tym domy z 1, 2 sypialniami i 1 lub 2 łazienkami, o powierzchniach od 55 m ² do 275 m ². Apartamenty mają dostęp do dużych tarasów z widokiem na morze, z których wiele oferuje niesamowite panoramiczne widoki na góry i części społeczne projektu. 1 + 1 Apartamenty mają powierzchnię od 55 do 75 m2, a cena zaczyna się od 42 tys. Euro do 65.500 euro 2 penthouse + 1 to od 112 do 150 m2, zaczyna się od 122500 euro do 142500 euro Apartamenty Loft mają 124 m2, cena od 151 tys. euro, basen CinemaAquaparkBilliard Basen kryty Tenis tenisowy kort Sauna Pokój relaksowy Łaźnia windy turecka Pokój solny Darmowe Wi-Fi Pokój parowy PlaygroundGym24H Bezpieczeństwo Płatność: 20% po podpisaniu umowy 18-miesięczna bezpłatna rata. 3% zniżki na płatność gotówkową