Kompleks mieszkalny Luxury residence with swimming pools and a spa center, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Turcja

Luksusowe apartamenty w pobliżu morza w kompleksie Królowa Jekta w Mahmutlar, Alanya. Unikalny projekt jednego z wiodących budowniczych z pięknym widokiem na morze, stary fcastle i góry Taurus. Mahmutlar to spokojna okolica Alanyi z zadbanymi i czystymi plażami. W odległości spaceru znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do codziennego życia: sieci sklepów spożywczych, aptek, piekarni, kawiarni i restauracji. Wiele zielonych parków dla dzieci. Opuszczając kompleks, przechodząc przez przejście podziemne, od razu znajdziesz się na wygodnej plaży z leżakami, kawiarniami i własnym molo. Yekta Queen to świetne miejsce na rodzinne wakacje, a także idealne miejsce do życia. Spotykając wschody słońca z widokiem na morze na balkonie, zapewnisz pozytywne emocje przez cały dzień. Kompleks jest przeznaczony do drobiazgów, od pięknego nocnego oświetlenia kompleksu i terytorium po infrastrukturę. Jest parking podziemny na 6 samochodów, miejsca są kupowane osobno. Na terytorium i w mieszkaniach znajduje się bezprzewodowy Internet, trójkolorowa telewizja satelitarna. Budynek ma 12 pięter na powierzchni 2685 m2, 48 mieszkań w bloku o różnych układach. 1,2,3 sypialni o powierzchni od 87 m2 do 265 m2. Apartamenty 1 + 1 z jedną sypialnią, salonem z amerykańską kuchnią, łazienką i dwoma balkonami.2 + 1 apartament z korytarzem, dwie sypialnie ( jedna z oknami panoramicznymi ), salon i kuchnia amerykańska, dwie łazienki i dwa balkony. Penthouse 2 + 1 z korytarzem, dwie sypialnie, dwie łazienki na podłodze dla osób i duży salon z kuchnią, toaletą i tarasem w stylu amerykańskim. Penthouse 3 + 1 z korytarzem, trzy sypialnie, trzy łazienki i trzy balkony na pierwszym piętrze oraz duży salon z amerykańską kuchnią, toaletą, sauną, jacuzzi i narożnym tarasem na drugim piętrze. Ty i twój możesz cieszyć się swoim kompleksem przez cały rok. Infrastruktura: basen otwarty 224 m2 basen dla dzieci basen zimowy podgrzewany basen centrum fitnessaunahammam ( łaźnia turecka ) plac zabaw grill areacomplex carpakerelectric generator podziemny parking bezpieczeństwo 7 / 24CCTV