Kompleks mieszkalny Zeray Dora Hill

Tirilar Mahallesi, Turcja

Co powiesz na zakup mieszkania w centrum Alanyi? Kompleks ten znajduje się zaledwie 1300 metrów od najlepszych plaż w Alanyi. Istnieją trzy opcje zakupu: 1 + 1 i 2 + 1 apartamenty i 3 penthouse + 1. Buıiding rozpocznie się 30 września, 2022 i zakończy się 30 grudnia 2023 r.Dlaczego kupować w budowie? Będziesz właścicielem nowego mieszkania za dobrą cenę, ponieważ ıt jest zawsze na początku tańszy. Możesz również zapłacić 30% z góry i zapłacić raty do końca daty budowy. Wokół budynku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, rynki, restauracje, kawiarnie, sklepy, szpitale, przystanki autobusowe i szkoły .Kupując te apartamenty, nie będziesz potrzebować samochodu. Porozmawiajmy o tym pięknym kompleksie butików. Jest ładne centrum fitness dla zdrowia, plac zabaw dla dzieci , sauna i jacuzzi do relaksu i otwarty parking dla samochodów lub rowerów * Winda * Fitness * Sauna * Jacuzzi * Camella * Generator * Chidren Park * System kamer