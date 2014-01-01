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Kompleks mieszkalny Zeray Dilasa Orman

Pasadag Mahallesi, Turcja
od € 141,774
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Kompleks mieszkalny Zeray Dilasa Orman
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O kompleksie

Nasz projekt składa się z 20 bloków i 660 mieszkań na powierzchni 65 000 m2 w dzielnicy Yuvacık
jest z Kocaeli. Istnieją dwupoziomowe ogrody, dwupoziomowe tarasy i normalne opcje płaskie od 1 + 1 do 4 + 1,
od 89 m2 do 355 m2.W naszych apartamentach znajduje się łaźnia turecka i sauna. Otwarte i zamknięte
baseny, sauna, łaźnia turecka, jeziora, siłownia, place zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki,
boisko do siatkówki, korty tenisowe, amfiteatr, otwarte i zamknięte parkingi i lasy
jako wspólne obszary z systemem bezpieczeństwa 24/7 na naszej stronie.

Lokalizacja nowego budynku
Pasadag Mahallesi, Turcja

Wideo recenzja Zeray Dilasa Orman

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Deweloper: Stay Property
Stay Property oferuje nowe apartamenty w Tosmur - Alanya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1.Powierzchnia mieszkania wynosi od 48 do 107 m2.Odległość do morza wynosi 800 metrów. Obszar ten znajduje się między Obą i Kestel, od ostatniego Tosmur oddzielona jest rzeką Dim Tea, w której znajduje się piękna promenada z miejscami rekreacyjnymi i grillem. Ceny nowych nieruchomości w Tosmur są zawsze na wysokim poziomie, a w budowie jest niewiele nowych mieszkań i projektów. Plaża w Tosmur jest jedną z najlepszych w centralnej części Alanyi. Rzadko jest tu tak tłoczno, jak w centrum i na plaży Kleopatry, piękne widoki na fortecę, wygodne wejście do morza bez kamiennych płyt. Nabrzeże Tosmura prowadzi na plaże Oba i do portu ze statkami. Możesz się tam dostać samochodem lub transportem miejskim wzdłuż morza w zaledwie 5-10 minut. Apartamenty w Tosmur są idealne do zakupu w celu przeprowadzki, odpoczynku i wynajmu. Centralna lokalizacja otwiera możliwości nauczania dzieci. W pobliżu znajdują się najlepsze szkoły, przedszkola i uczelnie, w sąsiedztwie znajduje się duży uniwersytet.
Zespół mieszkaniowy Real estate in Alanya: From the developer
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Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет городакиены.

Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы.

В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ.

Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры.  Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на терито. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же.

Вилом комплексе доступны планировки 1 + 1 садовый дуплекс собственным бассейном, 2 <TA. Вуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей квартире будет установлена система подогрева полов, а кварт.

Инфраструктура комплекса:

  • Сервисный автобус до моря для жителей комплекса
  • Летний бассейн с аквагорками в саду
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Корт для тенниса, баскетбола, волейбола
  • Детская площадка
  • Парковка на 62 автомобиля
  • СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зона отдыха
  • Фитнес салон
  • Кинотеатр
  • Игровая комната для детей
  • Комната для отдыха

Фундамент и крыша комплекса имеют дополнительную гидроизоляцию, что бы избежать повышенной влажнот.

Купить квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройщика с первоначальным взносом 40% до июня 2023 года.

Менеджеры компании Alanya Investment не только подберут для вас выгодные квартиры, но, так же, помогут офорить.

 

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