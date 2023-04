Kompleks mieszkalny Kvartira pod VNZh s infrastrukturoy

Oferujemy do sprzedaży nowe trzypokojowe mieszkanie na otwartej przestrzeni dla VNZH, Oba, 90m2. Apartamenty znajdują się w kompleksie z 2022 roku. Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze i jest zorientowane na północno-zachodnią stronę świata. Układ 2 + 1 obejmuje hol wejściowy, salon połączony z kuchnią w stylu amerykańskim, dwie sypialnie, dwie łazienki i dwa balkony. W łazienkach zainstalowany jest system ciepłej podłogi, co jest bardzo wygodne w okresie zimowym. Mieszkanie jest na sprzedaż w czystym wykończeniu, z trzema klimatyzacjami i wbudowanym sprzętem gospodarstwa domowego marki BEKO.

Kompleks posiada taką wewnętrzną infrastrukturę, jak: odkryty basen, siłownia, sauna, altana do grillowania, jacuzzi, parking i generator elektryczny. Odległość do morza wynosi 1,5 km.