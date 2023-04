Kompleks mieszkalny Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey

Karakocali, Turcja

-Te nowe apartamenty w Alanyi znajdują się w bardzo dobrej lokalizacji w Oba, w pobliżu wszystkich udogodnień socjalnych, takich jak szkoła, park dla dzieci, strefa spacerowa, szpitale, plaża, banki i urzędy pocztowe. Ta nieruchomość w Alanyi jest bardzo polecana tym, którzy szukają nowej możliwości inwestycyjnej w Oba w Alanyi. Najważniejsze cechy nowych apartamentów Alanya - Blisko wszystkich udogodnień socjalnych - Nowe apartamenty o wysokiej jakości - Plan płatności do 18 miesięcy Nowe apartamenty Alanya z bogatymi kompleksami Ten nowy kompleks mieszkalny ma dwa bloki oraz łącznie 35 mieszkań, w tym 1 + 1 i 3 + 1 penthouse. Pod blokiem B znajdują się 2 sklepy. Nowe apartamenty w Alanyi ładnie położone w Oba, która jest jedną z centralnych części dzielnicy. Alanya Oba jest bardzo popularna przez międzynarodowych i tureckich inwestorów, więc obszar ten szybko się rozwija. Alanya, dzielnica Oba jest preferowana dla spokojnego życia. inne zalety są złożone, to zbudowanie maksymalnie 4 pięter w Oba, Alanya. Odległość kompleksu jest idealna do stałego i wakacyjnego życia w pobliżu wszystkiego, takiego jak mydło, pomieszczenia socjalne i szpitale. Kompleks posiada bogate udogodnienia, takie jak basen, pokój gier, Grill, sauna, parking, aquapark, kamery bezpieczeństwa, centrum fitness, winda i basen dla dzieci. Wspólne udogodnienia mieszkań uważane za luksusowe życie. Istnieją dwa rodzaje mieszkań i opcjonalny prywatny basen. 1 sypialnia ma powierzchnię 63 m2, składa się z salonu z amerykańską kuchnią, sypialni, łazienki, oraz taras Penthouse z 3 sypialniami mają 160 m2 z dużym salonem, 3 sypialniami na dwóch piętrach i 2 łazienkami oraz imponującymi dwupoziomowymi penthouse'ami opcjonalnymi z prywatnymi basenami. Warunki płatności 40%, gdy umowa podpisała 60% w 18-miesięcznej racie ( 0 odsetek )