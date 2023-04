Kompleks mieszkalny New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Turcja

-Niezrównany niedrogi apartament z widokiem na morze w doskonałej lokalizacji Alanyi Mahmutlar. Po co kupować tę nadmorską nieruchomość Alanya?- Apartament nad brzegiem morza - Blisko wszystkich udogodnień socjalnych - Niedrogie w porównaniu do innych nadmorskich nieruchomości Przestronne apartamenty w Alanyi Mahmutlar w pobliżu plaży i centrum miasta Pierwsza linia apartamentu na plażę jest ukończona 7 lata temu i nigdy nie był używany. Ten nadmorski apartament to przestronny jasny apartament z 2 sypialniami o powierzchni 125 m2. z dużego tarasu można podziwiać turkusowe widoki na Morze Śródziemne. Ten nadmorski apartament na sprzedaż w Mahmutlar w Alanyi oferuje przestronny salon z dostępem do oszałamiającego dużego tarasu z widokiem na morze. Po lewej stronie znajduje się nowoczesna kuchnia z granitowym blatem. Niedrogie mieszkanie z widokiem na morze wśród najbardziej ekskluzywnych budynków znajduje się zaledwie 200 metrów od wieży zegarowej, która jest centrum Mahmutlar, a jak się nazywa centrum, oczywiste jest, że mieszkanie jest w odległości spaceru od restauracji, apteki i wielu innych sklepów. pod mieszkaniem lekarz jest dostępny 247. Autobus publiczny przejeżdża tuż przed mieszkaniem. Bardzo łatwo jest dostać się na lotnisko autobusem publicznym. Ta nadmorska posiadłość w dużym kompleksie z ładnymi udogodnieniami, w tym basenem, ogrodem krajobrazowym. Cechy Niedrogiego nadmorskiego mieszkania w Alanya-Beachfront -Bezprzewodowy internet - Basen pływacki -Zamknij do centrum miasta - Ogród krajobrazowy -Generator -Basen dla dzieci - Płytki ceramiczne - Podwójnie oszklone Lokalizacja Ten kompleks apartamentów znajduje się w Mahmutlar. Mahmutlar znajduje się około 15 km od centrum Alanyi, a liczba ludności wynosi 34795 Według tureckich statystyk z 2018 roku. Mahmutlar to miejscowość wypoczynkowa, więc latem w mieście działa wiele hoteli i turystyki. Jest wielu obcokrajowców z całego świata, którzy kupili wymarzoną nieruchomość w Mahmutlar.