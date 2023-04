Kompleks mieszkalny Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey

Avsallar, Turcja

Ten wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy, składający się z dwóch budynków, będzie zlokalizowany na powierzchni 2.125 m2 w obszarze Avsallar. Avsallar to niewielki obszar Alanyi, który znajduje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego i nieustannie dąży do rozwoju. Ze względu na swoje unikalne położenie w pobliżu lasów sosnowych, powietrze tutaj jest świeże o każdej porze roku. Prestiż Avsallar wynika nie tylko z jego bogatej natury i sprzyjającego otoczenia, ale także z rozwiniętej infrastruktury, ponieważ tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia i rekreacji. Na prywatnym terytorium kompleksu projekt przewiduje: odkryty basen, basen dla dzieci, saunę, transfer do morza, miejsce do grillowania, boisko do koszykówki, kort tenisowy, generator, siłownia, place zabaw wewnątrz i na zewnątrz i wiele więcej. Funkcjonalność tego projektu odpowiada potrzebom wszystkich kategorii klientów, ponieważ jego główną ideą jest: „kup tanio - użyj wszystkiego”." Kompaktowe funkcjonalnie przemyślane apartamenty o różnych rozmiarach i infrastrukturze na pierwszych piętrach stworzą wyjątkową atmosferę w kompleksie, w której mieszkańcy i goście mogą spędzać czas w komfortowych warunkach. W sumie kompleks zapewnia 42 apartamenty, układy 1 + 1, 3 + 1 dupleks. Otwarty basen Basen dla dzieci Sauna Transfer do morza Miejsce do grillowania Plac zabaw dla koszykówki Kort tenisowy Generator Siłownia Plac zabaw Kytaya Plac zabaw dla dzieci Wi-Fi w całym kompleksie Kamery CCTV Rozpoczęcie budowy: 01.01.2023 Data zakończenia: 01.06.2024 Przy początkowej płatności w wysokości 40% możliwy jest plan ratalny na cały okres budowy kompleksu.