Kompleks mieszkalny Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Turcja

Poddaj się: 2023

Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика

Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь.

Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся паралельно морю: набережная, Барбарости Ат. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленостью более 500-600 м от мо. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популярныекагазин.

Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры.

На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбранные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодеван.

Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в сторону. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут.

Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфрастуры и, при этом, о. Это идеальное сочетание для отдыха!

На территории резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, даже не. Инфраструктура резиденции состоит:

Бассейн во дворе с детским отделением

Детская площадка в саду

Беседка

Мангал в зоне для барбекю

Крытый бассейн для зимнего времени

Кафе и бар

Фитнес салон

Турецкая баня – Хаммам

Сауна

Паровая комната

Детская игровая комната

Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на територию, и система камерви.

Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. Вухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина.

Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%.

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