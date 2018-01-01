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Kompleks mieszkalny Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turcja
od € 1,248,348
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Kompleks mieszkalny Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
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O kompleksie

Oferujemy apartamenty z widokiem na Las Belgradzki.

Rezydencja oferuje całodobową ochronę, salon, odkryty basen, sklepy, siłownię, łaźnię turecką i saunę, ogrody, plac zabaw dla dzieci, parking.

Wyposażenie i wyposażenie w domu
  • "System „inteligentnego domu”
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest w jednej z najnowocześniejszych i najbardziej luksusowych części miasta, w otoczeniu lasu Belgrad, 10 minut jazdy od Bosforu i centrum miasta.

  • Szpital - 5,3 km
  • Szkoła - 550 metrów
  • Stacja metra - 1,1 km
  • Międzynarodowe lotnisko w Stambule - 35 km
  • Najbliższe centrum handlowe - 350 metrów
Lokalizacja nowego budynku
Marmara Region, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turcja
od € 1,248,348
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Poddaj się: 2023

Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика

Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь.

Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся паралельно морю: набережная, Барбарости Ат. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленостью более 500-600 м от мо. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популярныекагазин.

Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры.

На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбранные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодеван.

Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в сторону. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут.

Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфрастуры и, при этом, о. Это идеальное сочетание для отдыха!

На территории резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, даже не. Инфраструктура резиденции состоит:

  • Бассейн во дворе с детским отделением
  • Детская площадка в саду
  • Беседка
  • Мангал в зоне для барбекю
  • Крытый бассейн для зимнего времени
  • Кафе и бар
  • Фитнес салон
  • Турецкая баня – Хаммам
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Детская игровая комната

Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на територию, и система камерви.

Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. Вухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина.

Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам найти лучшую недвижимость и разработают индивидуальный план поку. Оставьте свои контакты, воспользовавшись формой на сайте.

 
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turcja
Deweloper: TRANIO

Budynki mieszkalne, centrum biznesowe, ulica z kawiarniami, restauracjami oraz centrum handlowo-rozrywkowe, hotel i centrum zdrowia zostaną zbudowane w nowej dzielnicy mieszkalnej. Wiele terenów zielonych pod spacery i rekreację zostanie wyposażonych na terenie dzielnicy.

Ponad 1,4 tys. Mieszkań w 16 blokach mieszkalnych. Apartamenty mają wysokie sufity ( 3,05 m ). Każdy apartament posiada balkon o powierzchni 6 m2, ogród lub taras.

W przypadku płatności jednorazowej przysługuje 9% zniżki.

Dostawa:

  • 1 faza - listopad 2023 r
  • 2 fazy - listopad 2024 r
  • 3 faza ( strefa handlowa ) - listopad 2025 r
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt znajduje się w dzielnicy Zeytinburnu, po europejskiej stronie miasta. Obszar ma rozwiniętą infrastrukturę, wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia, znajduje się w pobliżu. W ciągu 10 minut jazdy samochodem:

  • Szpital Avrasya
  • nowoczesny park Bakirköy Botanik
  • Istinye University i İstanbul Topkapi University

Kawiarnie, restauracje, sklepy i szkoły znajdują się w odległości spaceru. Przystanki autobusowe i tramwajowe, stacja metra znajdują się w odległości 10 minut spacerem od hotelu. Projekt znajduje się w pobliżu autostrady E5

  • nasyp 4 km - 10 minut jazdy samochodem
  • metro 1 km - 15 minut pieszo
  • Centrum handlowe Marmara Forum 3 km - 5 minut jazdy samochodem
  • Historyczne centrum Stambułu - dzielnica Sultanahmet - 20 minut jazdy samochodem
  • Międzynarodowe lotnisko w Stambule znajduje się 35 minut od hotelu
Zespół mieszkaniowy Stroyaschiesya apartamenty s otlichnym raspolozheniem v evropeyskom Stambule
Akarca, Turcja
Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Oferujemy nowe apartamenty w Stambule – dzielnica Beilikyu. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 3 + 1, 5 + 2. Powierzchnia mieszkania wynosi od 183 do 357 m2. Stambuł jest największym miastem w Turcji, które znajduje się jednocześnie w dwóch częściach świata: Europie i Azji. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego, oddzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą Turcji, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebka historii z majestatycznymi meczetami, wyjątkowym dziedzictwem kulturowym, tysiącami atrakcji. Dlatego kupując mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Nieruchomości charakteryzują się podłogą w zależności od powierzchni. W pobliżu morza są niskie domy, luksusowe wille. W części sypialnej znajduje się wiele wieżowców, drapaczy chmur. Inwestowanie w Stambule przyniesie dobre zyski kapitałowe i wysokie dochody z wynajmu, ponieważ miasto ma stały napływ obcokrajowców, studentów, turystów, zabezpieczonych obywateli Turcji z innych regionów. 
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