Kompleks mieszkalny High-rise residence Acar Verde Residences with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey

Akarca, Turcja

Poddaj się: 2023

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Demirtash. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 40 do 174 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 2000 metrów. Nieruchomości w Demirtash w nowych kompleksach zadowolą kupujących szukających optymalnego stosunku ceny do jakości. Terytoria są przestronne, nie tak jak w regionach centralnych, kompleksy z pełną całoroczną infrastrukturą. Inwestycje w mieszkania w Demirtash przyniosą wysokie zyski, ceny należą obecnie do najniższych w Alanyi, ale szybko rosną. Ze względu na bliskość lotniska, jakość kompleksów i dobrą plażę, nieruchomości mają duży potencjał wynajmu. W przypadku stałego pobytu wszystko, co podstawowe w Demirtash, to: 5 szkół podstawowych, 2 szkoły średnie, liceum, supermarkety, rynek, sklepy, apteki, bankomaty, urzędy pocztowe, taksówki, stacje benzynowe i inna infrastruktura przy centralnej ulicy wzdłuż rzeki górskiej. Nad jej kanałem znajduje się słynny kanion Sapadere, otwarty dla turystów i innych naturalnych piękności. W okolicy znajduje się wiele parków i terenów rekreacyjnych, placów zabaw.