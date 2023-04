Kompleks mieszkalny New apartments in a prestigious project near Taksim Square, Istanbul, Turkey

Elvanli, Turcja

od € 76,000

70 m² 1 apartament

Poddaj się: 2024

< p > OBSŁUGA MIESIĄCA 22 < / p >< p > Nieruchomości w Turcji Mersin < / p >< p > Drodzy przyjaciele!< / p >< p > Agencja nieruchomości “ Well Homes Gayrimenkul ” ma przyjemność zaprezentować nowy projekt jednego z najlepszych deweloperów miasta Mersin « MARSHALL »!< / p >< p > Nowy kompleks klasy komfortu w rejonie Tomyuk, 550 metrów od Morza Śródziemnego. < / p >< p > Piękna lokalizacja do relaksu i stałego pobytu. < / p >< p > W pobliżu plaży Arpachbakhshish 40 minut do centrum Mersin 武 < / p >< p > Apartamenty: < / p >< p > 1 + 1 ( brutto 70m2 / netto 55m2 ) < / p >< p > 2 + 1 ( brutto 110 m2 / neto 88m2 ) < / p >< p > 3 + 1 ( brutto 140m2 / netto 116m2 ) < / p >< p > Funkcje projektu: < / p >< p > Duże terytorium ( 26000 m ² ) < / p >< p > Kompleks składa się z pięciu 12-piętrowych bloków < / p >< p > Projekt mieszkania < / p >< p > Parking otwarty < / p >< p > Pula < / p >< p > Park wodny < / p >< p > Hamam < / p >< p > Sauna < / p >< p > Sala fitness < / p >< p > Kino Hall < / p >< p > Pęd grillowy < / p >< p > Otwarty plac zabaw < / p >< p > Obszary rekreacji < / p >< p > Nadzór wideo 24/7 < / p >< p > Terytorium krajobrazowe < / p >< p > Bezpieczeństwo 24/7 < / p >< p > Pumeks odporny na temperaturę < / p >< p > Inteligentny system wind < / p >< p > Wewnętrzne urządzenie sygnalizacji pożaru < / p >< p > Pełny generator < / p >< p > System gazu ziemnego < / p >< p > Cechy wewnętrzne: < / p >< p > Pułap żandarmerii < / p >< p > Szafki kuchenne < / p >< p > Szafa < / p >< p > Szafki łazienkowe < / p >< p > Podkładka z granitu < / p >< p > Stalowe drzwi wejściowe < / p >< p > Okna z podwójnymi szybami do okien PCV < / p >< p > Farba importowa na bazie krzemu < / p >< p > Uwolnienie ścian korytarza wejściowego < / p >< p > Instalacja wodno-kanalizacyjna 1. klasy < / p >< p > Prysznic 1. klasy < / p >< p > Parkiet rozprysków 10 mm < / p >< p > Szklane szyny balkonowe < / p >< p > Głęboko dostępne sieci sklepów, kawiarni, piekarni, aptek, przystanków autobusowych, stacji benzynowej, szpitala państwowego, bazaru '' Na plażę 550 metrów < / p >< p > Koszt: < / p >< p > 1 + 1 od 54.000 € < / p >< p > 2 + 1 od 78.000 € < / p >< p > 3 + 1 od 99.000 € < / p >< p > Oferta: czerwiec 2024 r. < / p >< p > Oferta specjalna dla klientów Well Homes Gayrimenkul: < / p >< p > • Cena od dewelopera < / p >< p > • Rata 0% przez 22 miesiące < / p >< p > • Pierwsza rata 50% < / p >< p > • Obsługa transakcji < / p >< p > • Usługa posprzedażna < / p >< p > Pamiętaj, aby zarezerwować mieszkanie, gdy jesteś dostępny. < / p >< p > W przypadku problemów z nieruchomościami napisz i zadzwoń: Anastasia < / p >