Kompleks mieszkalny Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey

Avsallar, Turcja

Jedną z największych zalet Avsallar jest jego lokalizacja. Kompleks znajduje się w odległości spaceru od centrum Avsallar, 23 km. od centrum Alanyi, 102 km. z lotniska w Antalyi i 66 km. z lotniska Alanya-Gazipasa. Kompleks ten będzie zlokalizowany na działce o powierzchni 19.212 m2 i będzie się składał z 6 dziewięciopiętrowych bloków o łącznej powierzchni 378 mieszkań. 1 + 1 mieszkanie o łącznej powierzchni 47 m2 2 + 1 mieszkanie o łącznej powierzchni 68 m2 2 + 1 penthouse od 100 do 107 m2 3 + 1 penthouse od 100 do 142 m2 Dupleksy ogrodowe, od 51 m2 do 180 m2 Duży odkryty basen ze zjeżdżalniami ( 380 m2 ) Oddzielny basen dla dzieci ( 41 m2 ) Basen relaksacyjny tylko dla dorosłych ( 63 m2 ) Kryty basen z podgrzewaną wodą ( 60 m2) SPA-center Łaźnia turecka Sauna Łazienka parowa Pokoje masażu Centrum fitness Klub dla dzieci Sala kinowa Pokój zabaw Restauracja Miejsce do grillowania Duży park zabaw dla dzieci Tenis i boiska do koszykówki Parking na miejscu i garaż Wspólna spiżarnia Bezprzewodowa dozorca internetowa Ogrodnik 24-godzinna winda bezpieczeństwa