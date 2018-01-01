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Kompleks mieszkalny New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turcja
od € 190,000
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Kompleks mieszkalny New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
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O kompleksie

Oferujemy apartamenty o różnych układach.

Rezydencja oferuje centrum fitness, studia jogi i pilatesu, ścieżki spacerowe i rowerowe, saunę, baseny, place zabaw dla dzieci, sklepy, kawiarnie i restauracje, tereny krajobrazowe.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest w pobliżu interesujących miejsc i wszelkiej niezbędnej infrastruktury, 20 minut od lotniska, w odległości spaceru od parków.

Lokalizacja nowego budynku
Marmara Region, Turcja
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Deweloper: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Payallar - Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1.The area of the apartment is from 50 to 135 m2.The distance to the sea is 2500 meters. Thanks to the plan for the active development of the numerous free lands of the region, soon there will be a new luxurious Alanya. In 2022-2023, the construction of an previously unprecedented number of residences began in Payallar, and all of them are characterized by complete infrastructure, spacious areas. In general, this is a developed area where there is its own extensive infrastructure, but most of the buildings are represented by simple Turkish houses. Residents are engaged in tourism, there are many hotels by the sea. Primary and secondary schools, lyceum, hospital, clinic, dentistry, supermarkets, gas stations, ATMs, pharmacies work. In the neighboring village of Konakly on the seashore there is a municipal forest park with barbecue facilities. In Payallar there will soon be a new promenade 4 km long, with recreation areas, parks, a bicycle path, a playground. A modern hospital is being built on a plot of 13.4 hectares. The area is 10 km from the center of Alanya. Antalya Airport is 100 km away.
Zespół mieszkaniowy Kompleks v Avsallare
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Poddaj się: 2023

Kompleks mieszkaniowy znajduje się w mieście Alanya, prawie w centrum dzielnicy Avsallar, w pobliżu najsłynniejszej plaży Injekum. Projekt inwestycyjny będzie składał się z jednego bloku mieszkalnego, 10 pięter o łącznej złożoności 90 mieszkań. Planowane są apartamenty do wyboru: 1 + 1 ( 46-50sq.m. ), 2 + 1 ( 78 mkw. ), dupleks z dostępem do ogrodu 2 + 1 ( 105 sq. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z wysokiej jakości czystą dekoracją, instalacją wodną, zestawem kuchennym. Terytorium kompleksu zostanie ozdobione dekoracyjnymi zielonymi przestrzeniami i zadbanym ogrodem. Kompleks zapewnia również system całodobowego nadzoru wideo.

Termin zakończenia zaplanowano na sierpień 2023 r!
Zespół mieszkaniowy Kurt Tower Tosmur
Karakocali, Turcja
Poddaj się: 2023

Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуруи.

Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже пот. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепросдажный. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это бы.

Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать зкисями.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, кодско.

KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с пар. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые.

Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями.

Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, устанокиены ра. Вухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие.

Расстояния Kurt Tower:

  • Расстояние до моря: 500 м
  • Расстояние до реки Дымчай: 250 м
  • Расстояние до центра Аланьи: 5 км
  • Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км.
  • Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

  • 35 квартир 1 + 1 — 65 mm2
  • 5 квартир пентхаус-дуплекс ( с ровным потолком ) планировкой 2 + 1 — 126 м2
  • 5 квартир-дуплекс ( с мансардным потолком ), планировкой 2 + 1 — 161 mm2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт.

Социальная инфраструктура комплекса:

  • Бассейн
  • Детская площадка
  • Аквапарк
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая дорожка
  • Беседка с мангалом для барбекю
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-зал
  • Детская игровая комната
  • Лобби
  • Парковка на территории
  • Электрогенератор

Срок окончания строительства: 

Июль

2023 г.

Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до

Июль

2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры.

Покупая квартиру с Курт группп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менедкер будт.

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

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