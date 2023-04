Kompleks mieszkalny Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey

Karakocali, Turcja

Poddaj się: 2024

Prime Garden Residence – przytulny kompleks otoczony ogrodami w najbardziej rozwiniętej dzielnicy ObaComplex to sześciopiętrowy dom z ogrodzonym terenem. Na parterze znajdują się strefy społeczne. Nowy kompaktowy projekt na 24 mieszkaniach o układach 1 + 1, dwupoziomowy 2 + 1 ( na ostatnich piętrach ) i dwupoziomowy 3 + 1 ( na pierwszych piętrach ). Powierzchnia mieszkania wynosi od 50 do 127 m2. Apartamenty oferują doskonałe widoki na góry, morze, fortecę, ogrody. Kompleks posiada następującą infrastrukturę: basen odkryty, łaźnię turecką, saunę, siłownię, plac zabaw dla dzieci, telewizję satelitarną, kamery monitorujące wideo, generator elektryczny. Zakończenie budowy: marzec 2024 r.Jeśli wybierzesz miejsce stałego pobytu w Alanyi, oboje zrobicie wszystko, co w ich mocy, zwłaszcza jeśli macie dzieci. Oba łączą niskie budynki, bliskość centrum i rozwiniętą infrastrukturę niezbędną do życia w Alanyi. Oba mają najlepsze uczelnie Bahçeşehir i Ted, szkoły prywatne i miejskie, przedszkola, otworzyła się szkoła z rosyjskojęzycznymi nauczycielami, szkoła Waldorf, amerykańska uczelnia Amerikan Kültür. Piękna promenada jest wyposażona nad rzeką Oba Chai. Oba mają boiska do gry w kręgle, siatkówkę i koszykówkę, boisko do piłki nożnej i korty tenisowe. W poniedziałki w obszarze metra odbywa się duży rynek rolników.