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Kompleks mieszkalny New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turcja
od € 479,293
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Kompleks mieszkalny New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
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O kompleksie

Oferujemy apartamenty o różnych układach ( od dwóch do czterech sypialni ).

Rezydencja składa się ze 187 mieszkań (, w tym 30 luksusowych loftów ) i oferuje obszary turystyczne, sale fitness, mini boiska do piłki nożnej i koszykówki, saunę, kino, centra gier, kryty basen, całodobowy nadzór wideo, zadaszony parking, place zabaw dla dzieci.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks położony jest w strategicznej lokalizacji - między Maslakiem a Leventem - dwoma głównymi obszarami biznesowymi miasta. Będąc centrum dzielnic biznesowych i transformacji miast, Kagithane zawsze ma duże zapotrzebowanie zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Dzięki przewadze lokalizacji projektu możesz udać się do miejsca pracy bez marnowania czasu i łatwo dotrzeć wszędzie w mieście. Odległości samochodem:

  • Autostrada TEM - 3 minuty
  • Vadi Istanbul ( SC i największy kompleks biurowy w Turcji ) - 4 minuty
  • Stadion Turk Telecom - 4 minuty
  • Levent - 10 minut
  • Centrum handlowe w Stambule ( jedno z największych centrów handlowych w Turcji ) - 10 minut
  • Taksim - 20 minut
  • Nowe lotnisko w Stambule - 20 minut
Lokalizacja nowego budynku
Marmara Region, Turcja
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Zespół mieszkaniowy New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
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Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turcja
Poddaj się: 2024

Продажа квартиры в Газипаше от застройщика с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на восток от Алании с населением 52000 человек. Газипаша имеет собственную городскую инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжи. Газипаша находится на равнине между Средиземным морем и Торосскими горами. Центральный пляж Газипаши находится между руинами античного города Селенус и Пещерой Кызылын, вдол.

Медицинская сфера в Газипаше хорошо развита, есть поликлиники, городская больница, стоматологически. Так же, есть косметологические кабинеты, салоны красоты, фитнес клубы и йога студии. Жизнь в Газипаше имеет размеренный ритм и максимальное единение с природой.

Вазипаше есть государственные и частные школы, детские садики, филиал университета Аллаадина Кей. По всему городу находятся детские и спортивные площадки, проложены велосипедные дорожки. Город хорошо развит для постоянного проживания и отдыха. И продолжает развиваться дальше.

Газипаша отличается размеренным образом жизни и большими перспективами на рынке недвижимости. Здесь строятся большие красивые комплексы с хорошей инфраструктурой, а район и городская инфрастру.

Вазипаше находится международный аэропорт, который принимает туристов круглый год. Одно из основных преимуществ аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси вы будете уже дома, не.

Проект жилого комплекс находится на расстоянии 1000 м до берега моря и всего в 3 км от аэропорта Га. В нескольких минутах ходьбы от дома находятся рестораны, супермаркеты, бары. На закрытой территории находится один жилой блок на 58 квартир с инфраструктурой и садом, по перим.

Покупая квартиру в Газипаше, вы будете жить со всеми удобствами в доме с инфраструктурой пятизвездо. На территории будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская площадка в саду
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отдыха
  • Кафе – бар
  • Мини-клуб

Во всех квартирах выполнен ремонт от застройщика. Стелы окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, на полу – керамогранитная плитка. В кухне и ванной комнате установлена встроенная мебель и сантехника.

Квартиры имеют планировку 1 + 1 и 2 + 1 имеют кухню-гостиную американского типа с выходом на ба.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать мебель и технику для дома, проконтролируют доставкуи. Вы сможете заехать в уже обставленную по вашему вкусу квартиру. Атак же, помогут подключить счетчики на свет и воду, оформить страховку и сформировать пакетдокум.

Что бы подобрать квартиру, планировку и согласовать условия уплаты, свяжитесь с нами через форму на.

 
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in Oba
Alanya, Turcja

A luxury project with a total area of 1,400 m2 is located 2 km from the center of Alanya, in an elite, environmentally friendly, developed area of Oba. The project is surrounded by green gardens, within walking distance of the hospital and large shopping centers. The complex consists of one residential block, 20 apartments of various layouts and a meter. Comfortable and spacious apartments with an elegant design and high quality materials. All two-level apartments 1 + 1, 2 + 1 and 4 + 1 have underfloor heating. There is WIFI Internet and satellite TV both in common areas and in all apartments. Aluminum frames, sliding doors, windows with thermal insulation, ceramic floors and decorative LED lighting systems are used.
Both — the most convenient area of Alanya for public transport. Both — are an extremely modern residential area in the east of Alanya, where tourist and local life merge. Due to the intensity of tourist life in the summer months, a little more people become here. It is close to the sea and other main areas of Alanya.
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turcja
Deweloper: TRANIO

Rezydencja oferuje place zabaw dla dzieci, baseny dla dzieci i dorosłych, park, korty tenisowe i boisko do koszykówki, arenę jeździecką.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Nieruchomość znajduje się w prestiżowej dzielnicy centralnej.

  • Autostrada TEM - 1 minuta
  • Maslak - 3 minuty
  • Lotnisko w Stambule - 25 minut
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