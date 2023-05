Kompleks mieszkalny Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey

Phuket, Tajlandia

od € 59,679

30 m² 1 apartament

Poddaj się: 2022

Layan Green Park został opracowany specjalnie dla rodzin z dziećmi. Aby chronić naturę Phuket, w budownictwie stosowane są nowoczesne technologie przyjazne dla środowiska. Projekt znajduje się obok słynnej Laguny, 700 m od plaży Laian, zbudowana północna część plaży Bang Tao. Layan to malownicza, zaciszna plaża z białym piaskiem i Kazuarinem. Właściciele i goście Layan Green Park oszczędzają do 40 % zużycia energii i wody. Odsetek ten osiąga się dzięki energooszczędnym źródłom światła, izolacji dachu i ścianom zewnętrznym, zastosowaniu paneli słonecznych, czyszczeniu i wykorzystywaniu wody deszczowej do podlewania zieleni na elewacjach. Projekt spełnia wymagania międzynarodowej klasyfikacji przyjazności dla środowiska budynków EDGE. Infrastruktura projektu zajmuje 30 % całkowitej powierzchni lokalizacji, co odpowiada wymaganiom ośrodka gwiazd 4 - 5. Na terenie znajduje się restauracja i bar, sklep, siłownia i otwarte boisko sportowe, bieżnia, taras do jogi i baseny 4 ze słodką wodą. Specjalnym miejscem jest klub dla dzieci o powierzchni 250 metrów kwadratowych i codziennej animacji. # / p W sumie powstaje 403 mieszkań z meblami i sprzętem gospodarstwa domowego o powierzchni od 30,3 do 121 metrów kwadratowych. Każdy apartament wyposażony jest w automatyczną klimatyzację, klimatyzację centralnego falownika i technologię inteligentnego domu.